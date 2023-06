ARTinCirco torna in piazza

Dopo che tantissimo pubblico aveva applaudito gli spettacoli di ARTinCirco che si sono tenuti in città sabato 3 aprendo l’Estate Castellana 2023, domenica 4 la pioggia ha obbligato a sospendere i laboratori del pomeriggio e a rinviare gli spettacoli previsti alle 18,30 e alle 21. "Incrociando le agende degli artisti e della compagnia con quella della programmazione culturale del Comune – fa sapere l’assessore alla Cultura Fabrizio Dondi – abbiamo trovato una nuova disponibilità venerdì 9 e sabato 10 giugno, sempre in piazza XX Settembre".

Si terrà venerdì 9 alle 21, sempre in piazza XX Settembre, ‘Spirito di drago’ con Chandy de Falco, spettacolo di danza col fuoco, che era in programma domenica 4. A seguire incontro con l’artista. Sabato 10 saranno recuperati i laboratori di circo ludico, al via alle 17,30, che daranno possibilità di ‘assaggiare’ alcune tecniche circensi: giocoleria con fazzoletti, palline, diablo, flower-stick, piattini cinesi, hula-hoop ed equilibrismo in compagnia degli allievi della scuola di circo di Ozzano. Alle 21 ‘Fidati di me’, circo-teatro e palo cinese con Mistral (Cile) previsto domenica 4. In scena: ‘4 cavi, un palo di 5 metri di altezza, 8 volontari e un acrobata al limite della pazzia: a ritmo di swing l’artista si esibirà al palo cinese non ancorato, mantenuto in equilibrio dal pubblico stesso". A seguire incontro con l’artista.