Arzdore in festa nel borgo Sapori e allegria a tavola

Sotto il segno delle tradizioni di un tempo. Nel cuore del borgo è tutto pronto per l’edizione numero 31 de ‘Agl’Arzdori ed Dozza in Festa’ che dall’1 al 4 settembre riavvolgerà il nastro della memoria grazie all’antica arte della sfoglia ed ai sapori genuini di una volta. Prelibatezze preparate secondo datate ricette tramandate di generazione in generazione. Un’usanza, tra le irrinunciabili competenze nel bagaglio delle donne di casa del secolo scorso, candidata perfino a patrimonio Unesco. Appuntamento in piazza Zotti con lo stand gastronomico, dove saranno in distribuzione quelle specialità fatte a mano da un gruppo di sfogline e volontari, aperto a cena dalle 18.30 e con finestra a pranzo in versione domenicale. Senza dimenticare un paio di parentesi dedicate alla formula d’asporto.

"Nonostante le crescenti difficoltà burocratiche legate all’organizzazione degli eventi di piazza, siamo contenti di dare continuità alla nostra festa – spiega Luca Fiaschetti, portavoce del gruppo arzdore di Dozza ed appassionato tiratore di sfoglia –. I preparativi, sotto l’egida del circolo ‘M.C.L. Sabbioso’ e con il patrocinio del municipio di Dozza, proseguono in un bel clima di collaborazione. La forza lavoro, anche per ragioni anagrafiche, cala di anno in anno". Ma qualche giovane leva si avvicina alla pratica nei ritagli di tempo dopo gli impegni di lavoro e la famiglia. Già, perché per preparare e chiudere quasi 500 chili di tortellini, che saranno serviti con panna o ragù di carne, occorre tanta manodopera: "Uno zoccolo duro di 30-40 persone che, per un intero mese, si sono date appuntamento due sere alla settimana – svela –. Nel menù ci sono anche le tagliatelle, servite anche con il ragù di scalogno, polenta, carne, salumi, piadina e ottimi dolci. Due i piatti speciali: pasta e fagioli il venerdì e la piadina fritta solo il lunedì". Con una bella novità: lo stand ‘AperiArzdori’ in piazza Montmartre attivo tutte le sere dalle 19 in poi. "Aperitivi, birra e caffè da somministrare agli avventori in transito nel borgo – sottolinea Fiaschetti –. Un modo per favorire la permanenza della gente tra le strade dai muri dipinti e valorizzare il percorso di visita". Con un obiettivo, come avviene da anni, vincolato alla solidarietà: "Ci piacerebbe devolvere l’utile della festa a chi ha avuto grandi difficoltà durante l’alluvione di primavera – conclude Fiaschetti –. Un aiuto diretto, senza troppi intermediari, per tendere la mano a chi ne ha davvero bisogno". Colonna sonora affidata al Corpo Bandistico Folcloristico Dozzese in scena il 3 settembre, alle 16, in piazza Zotti.