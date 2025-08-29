Arzdore, tempo di festa nel borgo. Si torna all’antica arte della sfoglia: "Paese e giovani molto coinvolti"

Nel borgo è tutto pronto per l’edizione numero 33 de ‘Agl’Arzdori ed Dozza in Festa’, organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del municipio, che dal 5 all’8 settembre riporterà indietro le lancette del tempo grazie al fascino dell’antica arte della sfoglia. Sapori genuini di una volta e delizie preparate secondo quelle datate ricette tramandate di generazione in generazione. L’usanza, che fino alla metà del secolo scorso rientrava tra le immancabili doti delle donne di casa, è ormai diventata una virtù per pochi eletti. Appuntamento in piazza Zotti con lo stand gastronomico, dove saranno in distribuzione le specialità fatte a mano da un gruppo di sfogline e volontari, aperto a cena dalle 18,30 e con finestra a pranzo in versione domenicale. Senza dimenticare l’opzione d’asporto: "I preparativi procedono per il meglio – fanno sapere dall’organizzazione –. Il paese e i giovani sono sempre più coinvolti e questo fa ben sperare per il futuro". Già, uno zoccolo duro di una quarantina di volontari che, per un mese abbondante, si sono dati appuntamento di sera durante la settimana per preparare e chiudere ben 571 chili di tortellini: "L’invito a partecipare è esteso a tutti per apprezzare i sapori della nostra tradizione culinaria – commenta il sindaco dozzese Luca Albertazzi –. Una splendida alchimia gastronomica tra quelle proposte tipiche dell’Emilia e della Romagna che tutto il mondo ci invidia".

Menù da leccarsi i baffi con qualche novità. Detto dei tortellini, autentico pezzo forte della festa, ecco le tagliatelle servite pure con il ragù di scalogno e prosciutto. Poi la polenta, la carne ai ferri, formaggi, salumi, friggione, patate fritte e dolci. Per non parlare dei deliziosi strozzapreti delle arzdore e della piadina fritta preparati solo per il gran finale dell’appuntamento. Confermatissimo anche lo stand ‘AperiArzdori’ in via XX Settembre (all’altezza del municipio, ndr) attivo tutte le sere dalle 18,30 in poi e la domenica poco prima di pranzo: "Una bella occasione per fare una tappa a Dozza e visitare, a pancia piena, la galleria a cielo aperto dei Muri Dipinti a pochi giorni dall’inizio della 30esima edizione della Biennale e la nostra Rocca – continua il primo cittadino del borgo –. Un viaggio a ritroso nella cucina del secolo scorso che, ogni anno, raduna tanti appassionati dei manicaretti confezionati con sfoglia e mattarello".

Con un obiettivo finale vincolato alla solidarietà: "È il vero spirito trainante dell’evento – conclude Albertazzi –. Il nostro ringraziamento va a tutte le persone che, in questi mesi, hanno dedicato un po’ del loro tempo per alimentare un’iniziativa dal profilo sempre più alto dal punto di vista qualitativo e delle finalità benefiche". Domenica 7 settembre, colonna sonora affidata al Corpo Bandistico Folcloristico Dozzese di scena alle 16 in piazza Zotti e mostra di coltelli fatti a mano curata dai Coltellinai Emilia-Romagna in Piazzetta Carducci.