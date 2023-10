Ascensore, il no del M5s: "Costi ancora lievitati"

"Ribadiamo il nostro ‘no’ perentorio all’ascensore, e non cambiamo idea al contrario di altri soggetti politici".

Attacca il Movimento 5 Stelle attraverso il consigliere Pietro Latronico, e lo fa a seguito di un consiglio comunale che ha visto una nuova accelerata sul progetto dell’ascensore che dovrà eliminare definitivamente il problema del dislivello tra il parcheggio dell’ospedale di viale Oriani, il più ampio della città, e il centro storico. Il progetto cavalcato dal sindaco Tinti non va giù a Latronico, che esordisce puntando il dito contro la giunta. "Ancora una volta ci troviamo di fronte a un’Amministrazione che porta in aula consiliare un progetto che non solo non è delineato, ma per il quale l’unica cosa che si richiede ai consiglieri è quella di votare un nuovo aumento di fondi da destinare a questa insensata e costosissima idea", sostiene il consigliere di minoranza.

Insiste l’esponente pentastellato nel ribadire come il progetto abbia "contorni non delineati, in ogni sua voce".

"Non si conoscono i tempi di realizzazione, i costi finali e successivi, soprattutto neppure si sa come verrà realizzato perché, ripetiamo, un vero e proprio progetto non c’è. Abbiamo speso come comune un mare di denaro pubblico, e altro ora ne spenderemo, per un progetto che non si conosce", ribadisce Latronico.

Il consigliere se la prende, poi, con chi in passato nella maggioranza aveva bocciato il progetto e ora si è ricreduto. "Verso la fine dello scorso mandato il tema mandò in crisi la giunta, con due assessori, al Bilancio e alla Cultura, che si opposero all’ascensore – spiega –. Oggi, invece, a distanza di qualche anno, ci sono consiglieri di maggioranza che hanno votato a favore motivando il ‘sì’ con un progetto che sarebbe cambiato rispetto all’origine. L’unica cosa che è cambiata è che ai castellani costerà ancora di più". Costerà realizzarlo ma, avverte il consigliere del Movimento 5 Stelle, "costerà ancora di più nel futuro, alla voce manutenzione. Questo tema è stato totalmente omesso, ma i costi di manutenzione di un ascensore esterno rispetto ad uno interno, complici acqua e umidità soprattutto, sono esageratamente più alti. C’erano soluzioni alternative se si voleva abbattere il dislivello – conclude Latronico –, meno impattanti dal punto di vista sia economico che paesaggistico". Claudio Bolognesi