Asfaltatura di viale Andrea Costa. Si comincia domani, la fine lunedì

Area Blu è pronta a riasfaltare il tratto interno di viale Andrea Costa, lato Est, da viale De Amicis a via Mentana. Saranno eliminati i dislivelli presenti, per completare la riqualificazione complessiva dell’arteria di collegamento tra stazione e centro storico. Secondo la tabella di marcia resa nota ieri dal Comune, l’intervento inizierà domani e sarà completato lunedì. In queste due giornate, sarà garantito l’accesso pedonale a residenti e alle attività economiche presenti, ma l’area non sarà transitabile da parte delle auto e non sarà possibile parcheggiare.

Sabato e domenica, invece, l’area sarà percorribile anche da parte delle auto e sarà consentita la sosta a pagamento, pure in assenza di eventuali righe. La cartellonistica di divieto di sosta è già aggiornata in tal senso. Gli interventi riguardano, come detto, solo il tratto interno, il cosiddetto ‘controviale’. Per questo motivo, viale Andrea Costa rimane percorribile dalle auto in modo normale, senza subire limitazioni. Allo stesso modo, come rimane pienamente operativa la pista ciclopedonale.

"I suddetti lavori di asfaltatura del tratto interno sono stati anticipati – fanno sapere dal Comune – per non interferire con l’avvio degli interventi previsti dal secondo stralcio dei lavori di riqualificazione di viale Andrea Costa".

Inizialmente prevista lunedì scorso, la partenza di questo ulteriore cantiere "avverrà a breve", assicurano dal Comune. In questo caso, si parla nel dettaglio di oltre 730mila euro, di cui 420mila in arrivo dal ministero della Transizione ecologica.

Il tratto interessato va dall’incrocio tra le vie Mentana-Aspromonte a piazzale Marabini (di fronte alla stazione ferroviaria) e comprenderà anche l’ex scalo merci.

Oltre alla riqualificazione delle piste ciclopedonali, il progetto prevede la realizzazione di nuovi spazi verdi per contrastare i fenomeni di allagamento dovuti a precipitazioni intense. E soprattutto c’è l’attesa costruzione di un parcheggio alberato all’ex scalo merci, area dismessa che si trova tra l’attuale parcheggio delle biciclette della stazione e l’Interspar.

Il cantiere sarà suddiviso in differenti fasi per garantire la totale viabilità dell’area e l’accessibilità alle abitazioni e passi carrai durante tutto il periodo dei lavori (finiranno a luglio). Il primo cantiere si svilupperà sul lato Est del viale, dall’incrocio con via Mentana fino a viale Marconi; e a seguire da viale Marconi a piazzale Marabini. Terminato il lato Est, si proseguirà su quello Ovest. Infine, verrà portato avanti il cantiere all’ex scalo merci.