Asfaltatura in via Selice. Cantiere all’ultimo atto. Lavori fino a settembre. Riapertura in due fasi

Si avvicinano al traguardo i lavori di rifacimento integrale della pavimentazione in via Selice. Dopo il completamento dei primi due tratti, da ieri ha preso il via la terza e ultima parte di cantiere, quella più vicina al centro della città, che interesserà la porzione di strada fino a via Fossetta Selice (esclusa).

Come nei due stralci precedenti, prevista la chiusura completa della carreggiata, a esclusione di marciapiedi e piste ciclabili. Resteranno valide, anche in quest’ultima fase di lavori, le deviazioni per i mezzi pesanti: per quelli provenienti da Nord saranno su via Lasie e via I Maggio, mentre quelli da Sud utilizzeranno via Turati, via Lughese e via Lasie. Per i mezzi leggeri sono previsti percorsi alternativi attraverso via Romagnoli, via Serraglio e via del Lavoro.

I residenti dei civici interessati dalle chiusure non possono accedere con i veicoli alle abitazioni durante i lavori, ma resta garantito l’accesso pedonale e una porzione di parcheggio del supermercato l’Aldi per i mezzi dei residenti. L’accesso a via Borgo della Spuviglia e via Fossetta Selice è sempre possibile grazie a una gestione sfalsata delle chiusure. L’orario di lavoro sarà, anche in quest’ultima fase del cantiere, dalle 5 alle 18, con possibilità di estensione notturna dalle 21 alle 5 e nei prefestivi.

Come previsto dal cronoprogramma, il cantiere si concluderà entro il 9 settembre. A seguire, compatibilmente con l’avanzamento dei lavori, il tratto sarà riaperto al traffico con senso unico alternato, per permettere il completamento dell’asfaltatura, con limite di velocità a 30 km/h. Il tutto fino alla conclusione definitiva dell’intervento, attualmente fissata per il 18 settembre.

A quel punto, il Comune pensa di intervenire su altre strade comunali particolarmente bisognose di una riasfaltatura. In via della Cooperazione, in particolare, la Giunta conta di intervenire appunto nella seconda metà di settembre. E quando sarà terminato anche l’intervento in via della Cooperazione, orientativamente alla fine del mese prossimo, si andrà avanti con il tratto di via Selice all’innesto di via Lasie.

Quanto agli ulteriori lavori da portare avanti, ci sono gli interventi (per un totale di 700mila euro) relativi alle strade di accesso alla discarica messe a dura prova dal passaggio, oggi drasticamente ridotto vista lo stop ai conferimenti, dei mezzi pesanti. In questo caso, l’elenco delle riasfaltature prevede, oltre a via Selice, soprattutto le vie Bergullo, Pediano e della Resistenza.

Tra le note più dolenti di questo periodo, le condizioni della Montanara e del tratto di strada immediatamente successivo: quello, in via D’Agostino, che arriva fino a via Salvo d’Acquisto. Lì c’è però in ballo ampio programma di riqualificazione: un piano da 1,2 milioni finanziato da Autostrade e collegato al completamento della Bretella sempre nell’ambito delle opere di compensazione relative alla costruzione della quarta corsia della A14. L’intervento inizialmente era previsto a metà settembre, ma ci sono stati rallentamenti dovuti, secondo quanto riferito dal Comune, all’esproprio di alcuni terreni. L’idea della Giunta è di dotare quella zona di diverse decine di parcheggi, con pista ciclabile e nuova illuminazione, grazie un’operazione da realizzare tra la fine di quest’anno e l’inizio del 2026.