Asfaltature e lavori. Sul piatto 800mila euro: "Intervento imponente"

Castel San Pietro Terme investe sulla manutenzione e sulla riqualificazione della rete stradale: un piano di lavori da oltre 800mila euro prenderá il via nei prossimi giorni. Si tratterà di un intervento di ampio respiro che interesserà diverse zone del territorio comunale, con una durata prevista tra i 40 e i 45 giorni. L’obiettivo del progetto è quello di migliorare notevolmente la sicurezza stradale, la fruibilità degli spazi pubblici e la qualità complessiva del tessuto urbano, intervenendo sia sulle principali arterie di traffico che sulle zone più strategiche per la mobilità cittadina. I lavori di asfaltatura e sistemazione viaria si sposteranno nelle varie aree, in base anche alle condizioni meteorologiche, tentando di garantire un avanzamento ordinato. Molti degli interventi riguarderanno la zona della nuova rotonda in via Emilia.

Nello specifico, i lavori si terranno su via Cova, nella porzione compresa tra la rotonda e via Gioia, e su via Roma, dalla rotonda all’incrocio con viale Marconi. In questa zona è previsto anche un importante intervento in prossimità della palestra ‘Area 51’: il parcheggio sarà completamente riqualificato, garantendo una trentina di nuovi posti auto e un percorso ciclopedonale per favorire la mobilità. Un altro parcheggio che sarà riqualificato, oltre che riasfaltato, è quello di piazza Papa Giovanni XXIII, destinato ai civici 13, 14, 15, 16, 54 e 56. Il piano prevede inoltre la manutenzione straordinaria della strada bianca di via Viara, vicino ai laghetti di San Martino, l’asfaltatura di via Montecalderaro da Ca’ dei Landi fino al Santuario della Madonna del Lato, e interventi di riqualificazione per via San Giovanni nel tratto tra i due cavalcavia. Oltre a questi lavori, l’amministrazione comunale ha stanziato ulteriori 100mila euro per il rifacimento della segnaletica orizzontale. Un’azione pensata per migliorare la sicurezza e la chiarezza della circolazione, urbana ed extraurbana. Saranno interessate dal rinnovo della segnaletica l’intera via Emilia, nei tratti di competenza comunale, e le vie principali di Castel San Pietro (viale Terme, via Scania, via Gramsci e via Roma) e di Osteria Grande (via Broccoli, via Bandiera e via Magnani).

Si interverrà anche sulle strade extraurbane di San Giovanni, Mori, San Biagio e Poggio. Nel tentativo di ridurre i disagi per la circolazione, nel corso dei lavori resterà garantita la percorribilità di tutte le strade coinvolte. "Quello che stiamo per avviare è un intervento imponente per la nostra città – commenta il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Giacomo Fantazzini –. Un’operazione che non solo mette in campo risorse significative per l’asfaltatura delle strade, ma che dimostra grande attenzione anche alla sicurezza, grazie al rinnovo della segnaletica. È un segnale concreto di cura e progettualità per il nostro territorio. E non ci fermiamo qui: siamo già al lavoro per pianificare ulteriori interventi-, da realizzare a partire dalla primavera del 2026".