"Asfalto dissestato e sosta selvaggia"

Cose buone e altre meno. Così nell’elenco dei punti a favore del quartiere stilato da Gianni Ravaioli, che abita in via San Benedetto, ci sono sicuramente le dotazioni di verde pubblico, una certa quiete, la presenza di un presidio sanitario come l’ospedale e di diversi supermercati. Sull’altra faccia della medaglia: "Le condizioni disastrose dell’asfalto di via Villa Clelia tra buche e radici degli alberi sporgenti". Ma anche la manutenzione del verde pubblico: "I lampioni che dovrebbero illuminare la ciclabile di via San Benedetto ed il viale Cappuccini sono ormai coperti dai rami". Non solo. "Una certa tendenza al parcheggio selvaggio negli orari di entrata ed uscita dalle scuole".