Asp accelera e affida la progettazione

Accelera la progettazione per il (contestato) rilancio della Casa residenza anziani di via Venturini. L’Asp ha affidato i servizi di ingegneria e architettura alla società locale Techeprogetti, che per 137mila euro si occuperà della progettazione esecutiva e della direzione lavori del primo stralcio dell’intervento che porterà alla riqualificazione e al miglioramento sismico della struttura nella quale i posti letto disponibili scenderanno però, a seguito dell’ammodernamento, da 144 a 50.

Le operazioni rientrano nel Piano triennale degli investimenti 2025-2027 di Asp, che prevede per la struttura di via Venturini una spesa di 2,5 milioni per la completa ristrutturazione. L’obiettivo è rendere la residenza più sicura e confortevole per gli ospiti, seguendo le indicazioni emerse dallo studio sulla vulnerabilità sismica dell’edificio.

Nelle scorse settimane, il Consiglio di amministrazione di Asp ha approvato all’unanimità il Documento di indirizzo alla progettazione e lo schema contrattuale che porteranno, entro il prossimo anno, all’appalto dei lavori del primo stralcio, con avvio previsto nei primi mesi del 2027.

Questa parte iniziale del progetto, del valore complessivo stimato in 1,36 milioni di euro (900mila euro di lavori e 460mila euro di somme tecniche e accessorie), interesserà i blocchi D ed E della struttura. L’intenzione di Asp è anche quella di riunire in un’unica sede gli uffici dell’Azienda attualmente in affitto tra viale D’Agostino e piazzale Pertini.