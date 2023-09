Asp, aumentano le richieste d’aiuto. Famiglie nella morsa della crisi

Crisi energetica e alimentare moltiplicano le richieste di aiuto agli sportelli dell’Asp. In un panorama socio-economico che, rimarca l’Azienda servizi alla persona, era stato reso "già molto fragile dall’emergenza Covid", le famiglie imolesi più vulnerabili sono state ulteriormente colpite da rialzo dei prezzi e impennata dell’inflazione. E così gli utenti in carico dall’Asp, ormai da tempo "in costante aumento", hanno raggiunto a fine 2022 le 6.193 unità, con un incremento di oltre il 6% rispetto all’anno precedente.

"Sono veramente tante – ammette Veronica Gioiellieri, nuova presidente dell’Asp da aprile di quest’anno –. La gestione di tutti questi casi è resa possibile dal fatto che è stato implementato il personale dell’area sociale con l’attuazione a livello locale della legge di bilancio 2021 che ha garantito finanziamenti a tutte le realtà virtuose che hanno investito sugli assistenti sociali assunti a tempo indeterminato".

Il dato è emerso dalla commissione consiliare di ieri dedicata proprio al bilancio consuntivo 2022 chiuso senza affanni dall’Azienda servizi alla persona.

"Un elemento significativo e non scontato – si legge nella relazione di Asp –, frutto di un lavoro di costante monitoraggio e riprogrammazione delle risorse, di un programma di razionalizzazione ed efficientamento della struttura aziendale continuo teso a garantire i migliori risultati con le risorse date".

A fronte di un volume d’affari di 21,6 milioni, l’esercizio 2022 si chiude in "sostanziale pareggio". Il risultato economico positivo di Asp si attesta, infatti, a oltre 136mila euro; pari allo 0,6% dei ricavi aziendali. In questa ottica, viene definito "determinante" il contributo di 115mila euro arrivato dalla Regione, così come "altrettanto importante per la chiusura dell’esercizio in avanzo" è la chiusura nel corso del 2022 di "alcuni contenziosi a fronte dei quali negli esercizi precedenti erano state prudenzialmente accantonate risorse a copertura dell’alea che ne derivava".

Il caro bollette ha avuto effetti rilevanti, oltre che per le famiglie, anche per la stessa Azienda servizi alla persona. Nel 2022 è stato infatti registrato un incremento delle spese per utenze di 186mila euro, in particolare quelle per energia elettrica, gas e teleriscaldamento (+ 34%), "da attribuirsi all’aumentato costo dei prodotti energetici iniziato nell’ultimo periodo del 2021 e che sta proseguendo anche nell’anno in corso", sottolineano dall’Asp.

Altro fattore che ha inciso sul bilancio di Asp, le limitazioni residue legate all’emergenza Covid. I ricavi da rette nelle Case residenze anziani sono stati infatti condizionati dalla "necessità di ottemperare alle disposizioni locali emanata per far fronte allo stato di emergenza che a titolo cautelativo, quale misura per prevenire la diffusione del virus nelle strutture, hanno disposto l’inoccupazione dei posti nel limite del 4% sino al 30 giugno 2022", si legge sempre nella relazione dell’Azienda. Tale misura è poi stata attuata nel secondo semestre dello scorso anno solo nelle strutture in cui la disposizione delle camere non consentiva di garantire adeguati spazi per gli isolamenti degli ospiti sospetti o infetti. Ciò ha avuto inevitabili ripercussioni sui ricavi da rette generando una perdita potenziale di ricavi stimabili in oltre 36mila euro rispetto alla situazione a regime pre-Covid.

Da registrare anche una "sensibile minor entrata da rette per i centri semiresidenziali". E questa, spiegano dall’Asp, vista "l’impossibilità di occupare tutti i posti a seguito della ridotta disponibilità di spazi conseguente alla collocazione di entrambi i servizi gestiti (centro diurno Cassiano Tozzoli e centro A m’arcord) nell’immobile di via Montericco fine di assicurare lo svolgimento in ambienti distinte e accessibili autonomamente rispetto a quelli delle Cra".