Asp, tre operatori a tempo indeterminato

L’Asp Circondario Imolese cerca tre operatori socio sanitari a tempo pieno e indeterminato. Uno dei posti è riservato a chi ha svolto il Servizio civile universale o nazionale senza demerito. La selezione, basata su soli esami, garantisce parità di accesso tra uomini e donne e tutela le categorie protette, inclusi i disabili, secondo le norme vigenti.

Possono candidarsi cittadini italiani o dell’Unione europea, con età minima di 18 anni, idoneità fisica e psichica, assenza di condanne e regolare posizione rispetto all’obbligo di leva. È inoltre necessario possedere il diploma di scuola secondaria di secondo grado e l’attestato di qualifica Oss riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna.

Le domande vanno inviate esclusivamente online sul portale InPa entro le ore 12 del prossimo 4 settembre. È richiesto un contributo di 10 euro e, se previsto, la documentazione per la riserva Scu/Scn o per eventuali disturbi specifici dell’apprendimento.

La selezione prevede una prova scritta martedì 23 settembre e un colloquio orale a partire da martedì 30 settembre. I candidati saranno valutati su competenze tecniche, relazionali, capacità organizzative, informatiche e sulla conoscenza della lingua inglese, oltre che sulla preparazione specifica per il ruolo di Oss.

La graduatoria finale sarà pubblicata sui siti di Asp Circondario Imolese e del Nuovo Circondario Imolese e rimarrà valida per due anni, con possibilità di proroga secondo le disposizioni normative. Per informazioni, si può inviare una mail a giuridico.personale@nuovocircondarioimolese.it o telefonare ai numeri 0542/602586, 0542/602371 e 0542/602250.