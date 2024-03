Aspettando il Gp. Tribune temporanee, la costruzione è già cominciata

La marcia di avvicinamento al Gran premio di Formula 1 è cominciata. Quando al ritorno in città del Circus mancano ancora più di due mesi, l’Autodromo è già un cantiere aperto. In questi giorni, gli operai sono al lavoro in particolare nella zona della variante Villeneuve e alla curva Gresini. In entrambi i casi, gli interventi riguardano l’installazione delle tribune provvisorie necessarie ad aumentare la capienza del circuito in vista della gara del 17-19 maggio.

Mentre in pista proseguono gli interventi su cordoli e vie di fuga, che nei giorni scorsi hanno provocato il pasticcio della vernice colorata portata nel rio dalla pioggia, e sono partite le annunciate operazioni di restyling delle tribune centrali e della torre all’ingresso del circuito, le imponenti gradinate in acciaio prendono forma in due dei punti più caratteristici del tracciato. L’auspicio degli organizzatori è chiaramente quello di vedere, la prossima primavera, questi seggiolini-extra riempirsi di appassionati così come era stato nel 2022, prima del rinvio dello scorso anno.

Non ci sono ancora dati sulla prevendita dei biglietti (gestita da Aci), ma è fin troppo facile ipotizzare che siano già state vendute varie decine di migliaia di tagliandi. In attesa di eventuali nuove disponibilità, già adesso per quanto riguarda la gara della domenica risultano esauriti i posti per il prato della Tosa e per quello della Rivazza. E pure quelli sulle tribune in cemento sembrano già scarseggiare, eccezion fatta per quelli (i più costosi) in corrispondenza del rettilineo principale del circuito.

La prima fase della prevendita è scattata lo scorso dicembre: i prezzi, divisi in base a ciascuno dei sette settori, vanno dai 50 ai 120 euro per quanto riguarda il venerdì di prove libere; dai 60 ai 250 euro per le qualifiche del sabato; dai 75 ai 660 euro per la gara della domenica. Abbonamenti all’intero weekend da 90 a 850 euro. Prezzi dimezzati per gli under 12, vale a dire i bambini nati dopo il 17 maggio 2012. Gli importi dei biglietti sono aumentati di dieci euro per quanto riguarda il prato (ma non per le prove libere del venerdì), mentre sono diminuiti quelli delle tribune centrali scoperte. Tutti gli altri settori non hanno subito variazioni rispetto al 2023.

A febbraio, c’è stato il via libera anche alla seconda fase della prevendita. In quella circostanza sono finiti sul mercato, a prezzi invariati, 17mila posti sulle tribune Gresini – Variante Alta 4; Acque Minerali 4 e 5 , Tosa 2 numerata e Villeneuve 3 numerata.

Nel 2023, grazie proprio all’installazione di numerose tribune provvisorie, la capienza dell’Autodromo venne portata a 90mila posti giornalieri contro i 73mila del 2022. I biglietti venduti per il fine settimana del Gran premio dello scorso maggio errano stati oltre 150mila (20mila in più dell’anno precedente), e la previsione era quella di raggiungere le 180mila presenze nei tre giorni. Poi l’alluvione fece saltare la gara, innescando l’iter che ha portato al rimborso dei biglietti o alla loro sostituzione con ingressi validi per la gara di quest’anno.

Il Gran premio dell’Emilia-Romagna, settima tappa del Mondiale 2024, si disputerà nelle giornate di venerdì 17 maggio (prove libere), sabato 18 maggio (prove libere e qualifiche) e domenica 19 maggio (gara su 63 giri). La fan zone aprirà i battenti già giovedì 16 maggio. Da Formula Imola hanno fatto sapere nelle scorse settimane che "oltre ai biglietti disponibili nelle prime fasi di apertura delle vendite, verranno progressivamente messi in vendita ulteriori quantitativi di biglietti fino ad esaurimento della capienza dell’Autodromo".