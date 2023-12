’Aspettando il Natale’. Mercatini, giochi e sapori

Non sarà al pari del fascino dei mercatini natalizi a cornice dolomitica ma Castel del Rio si prepara a scaldare il cuore della vallata del Santerno con il suo evento ‘Aspettando Natale’ in programma domani. Già, perché nelle scorse settimane la Pro Loco e l’Associazione Culturale Alidosiana hanno lavorato sodo per portare in collina la magica atmosfera delle feste. Riflettori puntati sulla piazza del paese, con ingresso e attività gratuite, a partire dalle 14 tra musiche, addobbi e personaggi fantastici. Gonfiabili, truccabimbi, sculture di palloncini, baby dance, laboratori creativi e giochi con gli elfi. Ma anche la possibilità di scrivere e imbucare le letterine da inviare al Circolo Polare Artico, costruire la pallina per l’albero di casa con le foto scattate in piazza e giocare insieme ai fedeli aiutanti di Babbo Natale. Alle 15.15 spettacolo ‘Magicherie’ di magia comica e, trequarti d’ora dopo con l’arrivo di Babbo Natale er distribuire doni a tutti i bambini presenti. Alle 16.30 l’estrazione della lotteria a sorpresa ‘Mamma Natale’ alimentata dai tanti oggetti impacchettati, come i giochi finiti nel dimenticatoio. Poi un giro tra le bancarelle per gli adulti con gusti e sapori tipici del periodo. Sosta obbligata alla ‘Casetta dei Dolci’ con tante proposte golose a offerta libera. Quindi frittelle di marroni, caldarroste, vin brulé, merende salate, cioccolato e zucchero.

Senza dimenticare la seconda edizione di ‘Presepi sotto le Stelle’ che coinvolge i cittadini desiderosi di esporre, in punti visibili ai passanti, le proprie creazioni sul tema della natività. Un impegno che ha coinvolto anche i volontari della Pro Loco e non solo. "Abbiamo investito diverse risorse sul progetto dei presepi proprio perché queste creazioni rappresentano un elemento di straordinaria continuità tra presente e passato – spiega Paolo Franceschi, presidente dell’associazione -. Opere che affascinano". E si entra nel dettaglio: "In Piazza della Repubblica trova posto una struttura in legno che ospita due splendidi presepi – aggiunge -. Da una parte quello ispirato alla tradizione locale, dall’altra il componimento elaborato con gli spunti e la supervisione delle suore dell’Istituto Pie Operaie di San Giuseppe. Le statuine sono state realizzate dagli anziani della casa di riposo gestita dalle religiose". Con un invito a chiare lettere: "Aspettiamo tutti i bambini della vallata e di Imola – conclude Franceschi -. Il nostro sarà un pomeriggio di festa e di allegria".

Mattia Grandi