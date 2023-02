È dedicato agli appassionati del vino dell’Imolese il corso di primo livello per diventare sommelier in programma lunedì alle 20.30 alla Pasticceria Prestige (via La Malfa, 3). Nel corso della serata sarà presentato il corso di primo livello Ais, il cui via è previsto martedì 21 febbraio. Dedicato a chi vuole conoscere a approfondire l’universo del vino, il corso di primo livello propone una immersione di base in questo mondo con l’apprendimento degli aspetti principali della degustazione, viticoltura, enologia, sino ai primi rudimenti sul corretto servizio del vino. Il tutto accompagnato da prove teoriche e pratiche sulla tecnica della degustazione. In sintesi: 16 lezioni, 45 campioni da assaggiare, due libri di testo e una valigetta con quattro calici per una full immersion di base nell’universo del vino. Info sul corso: delegato Ais Imola Stefano Luppi telefono 333.7773827. Il calendario completo dei corsi sul sito aisromagna.it