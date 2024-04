Asportata una maxi-cisti. La gioia della neo-mamma

"Devo davvero complimentarmi con i miei colleghi perché hanno dimostrato una grande professionalità nell’affrontare situazioni complesse, ottenendo risultati e soddisfazioni davvero importanti. Una decina di giorni fa abbiamo festeggiato la nascita di una bimba bella e sana, la cui mamma si era rivolta a noi in ventesima settimana di gravidanza per la presenza di una importante cisti ovarica di oltre 12 centimetri, causa di crisi dolorose".

A sottolineare la buona riuscita dell’intervento è il primario Stefano Tamburro che sottolinea la grande professionalità della sua squadra. "La signora è stata operata con tecnica mini invasiva laparoscopica e la cisti è stata rimossa rispettando l’integrità dell’ovaio e salvaguardando la gravidanza in atto – spiega Tamburro –. Il decorso post operatorio è stato del tutto regolare e dopo due giorni la signora è tornata a casa (in Toscana) e la sua gravidanza è proseguita fisiologicamente fino alla nascita della bimba, che ci ha voluto subito comunicare. Solo un esempio per dire che nel corso del 2023 siamo riusciti a far crescere il reparto all’interno della rete sanitaria regionale, ma soprattutto abbiamo creato un gruppo in cui i professionisti si confrontano quotidianamente anche con patologie che prima venivano viste ed inviate per la presa in carico in altri ospedali, mentre oggi possono essere gestite qui, con una importante riduzione della mobilità delle nostre concittadine ed una contestuale attrattività del nostro ospedale sia da parte delle donne che degli stessi professionisti".

E un ultimo pensiero del direttore, ma forse il più importante, va proprio all’équipe. "Un ringraziamento speciale e sentito per tutti i miei colleghi che si impegnano quotidianamente nella presa in carico delle nostre pazienti, il gruppo medico-ostetrico ed infermieristico, nonché il personale di sala operatoria, senza i quali sarebbe impossibile conseguire i risultati attuali, ed alla direzione che ha creduto e crede nelle professionalità di questo team", conclude Tamburro.