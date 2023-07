Assaggio di mondiale in piazza Sfida tra piloti a colpi di piadina

Dalla moto al mattarello il passo è tutt’altro che breve. Ad aprire le attività del ‘Food village’, allestito fino a domenica in piazza Matteotti in occasione dell’arrivo della Superbike, sono stati ieri sera gli stessi piloti del Mondiale riservato alle derivate di serie. Una vera e propria gara di cucina, quella andata in scena sotto la guida di Max Mascia. Lo chef del ristorante San Domenico di Imola ha infatti insegnato ai campioni delle moto, che qualche anno fa erano finiti alle prese con il garganello in un’iniziativa simile, come fare la piadina romagnola.

Presenti Phillip Oettl (Team GoEleven), Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team), Niccolò Bulega (Aruba.it Racing WorldSSP), Lorenzo Baldassarri (Gmt94 Yamaha) e Dominique Aegerter (Gytr Grt Yamaha). Alla fine la piadina migliore viene giudicata quella di Petrucci.

Allestito nell’ambito del progetto istituzionale ‘Terre&Motori’, il ‘Food village’ è organizzato in collaborazione tra Comune, Imola Faenza società di promozione turistica e Con.Ami. Fino a domenica spazio a cibo di strada, stand istituzionali e gazebo tematici. Sul fronte musicale, saranno protagonisti giovani dj del territorio che hanno passione e competenza, insieme a due band selezionate dal Bar Bologna e con ospiti i Datura, di scena questa sera. Domani spazio invece alla band Alis Italia Music, mentre domenica gran finale con la band Lennon Lives e il dj Elia Poggi.

"Il Food Village in centro storico vuole valorizzare il cuore della città, anch’esso protagonista insieme agli eventi che si svolgono nel circuito collegandolo con tutta Imola – sottolinea il sindaco Marco Panieri –. È un elemento che, grazie al brand e attraverso la presenza dei piloti stessi in piazza Matteotti, porta in vetrina la qualità delle eccellenze territoriali legate al cibo e ai sapori, ma non solo".

Assieme a cibo e musica, ‘Terre&Motori’ si declina anche all’insegna della solidarietà. In piazza Matteotti è allestita, infatti, la mostra ‘Arte fuori dal fango’: gli artisti di Spazzate Sassatelli Ester Di Cola, Alberto Alleati, Giuseppe Princiotta, Sisay Bozzola, Simona Mastrangelo espongono la propria arte, con quadri e sculture salvate dall’alluvione che ha colpito la frazione imolese. L’iniziativa prevede una raccolta di beneficenza, a offerta libera.

"Il Villaggio era già stato programmato nell’ambito degli eventi collaterali per la F1, poi tutti sappiamo come è andata – conclude Elena Penazzi, assessore all’Autodromo –. Per il ritorno della Superbike dopo quattro anni di assenza abbiamo deciso ancora una volta di legare gli eventi dell’Autodromo al Centro storico, in collaborazione con l’assessore Raffini. E in questa occasione lo abbiamo fatto in maniera speciale con i piloti che si sono cimentati con un piatto tipico della nostra terra".