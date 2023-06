Assalto notturno alla Coop Forzati tre cassetti blindati, magro bottino per i ladri

Hanno scavalcato la recinzione, forzato una porta con l’obiettivo di razziare il denaro contenuto negli armadi blindati. Non gli è andata del tutto bene, perché il tempestivo intervento delle guardie giurate di Coopservice ha scombussolato i loro piani. Nelle loro mani è rimasrto un pugno di spiccioli.

È successo l’altra notte verso le 3.40. Ignoti ladri dopo aver probabilmente oltrepassato la recinzione dello zona scarico merci della Coop di Osteria Grande in via Grassi, hanno manomesso la porta di emergenza e si sono introdotti all’interno del supermercato. Qui, nella zona uffici hanno scassinato 4 sportelli su 12 dell’armadio blindato contenente i fondi cassa. Ma l’arrivo delle guardie giurate – allertate dall’allarme di cui è dotata la Coop – ha sicuramente disturbato i malviventi. Per il tempestivo intervento delle guardie giurate le medesime hanno ricevuto un ringraziamento del responsabile della sicurezza Coop, intervenuto sul posto.

Probabilmente il magro bottino si aggira sui trecento euro, somma alla quale vanno aggiunti i danni arrecati alla porta e ai cassetti blindati. Sul posto, per le indagini, una pattuglia del Carabinieri di Dozza allertata da Coopservice. Ai militari toccherà analizzare anche le eventuali immagini di sorveglianza, alla ricerca di dettagli che possano consentire l’identificazione dei ladri.