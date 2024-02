Assalto notturno allo stadio. Libertas nel mirino dei ladri: "Caos e danni negli uffici"

Sono fuggiti con poche decine di euro nelle mani, ma erano pronti a svuotare il magazzino e a rubare anche un furgone della società. Brutto risveglio quello di lunedì per la Libertas Castel San Pietro, la società calcistica che ha in gestione lo storico impianto di via Viara. E proprio all’interno dello stadio, dove la Libertas ha la sua sede, ignoti si sono intrufolati nella notte tra domenica e lunedì, sperando di far loro un buon bottino, e facendo invece un vero e proprio buco nell’acqua. I balordi hanno sfondato la vetrata della porta dell’ufficio segreteria, e hanno letteralmente messo a soqquadro l’intero locale. "Cercavano soldi – commenta Antonio Bologna, responsabile Attività di base e allenatore degli Esordienti, il primo ad aver scoperto il furto –. Sono arrivato intorno alle 8 di lunedì mattina e mi sono allarmato quando, vicino al cancello carraio (l’accesso secondario allo stadio per ambulanze e addetti ai lavori ndr), ho scorto per terra mazzi di chiavi che teniamo nella bacheca dell’ufficio. Così, sono corso in segreteria scoprendo che il vetro era stato sfondato, e che dentro c’era il caos più assoluto. Senza toccare nulla mi sono consultato con i dirigenti e abbiamo fatto intervenire i carabinieri, e con loro abbiamo fatto accesso al locale, scoprendo che erano state rubate le poche decine di euro di fondo cassa. I malviventi hanno svuotato armadi e mensole, e aperte le decine di faldoni che contengono documenti e tesseramenti". Non contenti, prosegue Bologna, "hanno preso un cacciavite presente nella cassetta degli attrezzi provando a forzare la porta del magazzino, ma nell’operazione il cacciavite si è rotto. Poi hanno preso tutte le chiavi dalla bacheca portandosi successivamente all’esterno dell’ufficio", ricostruisce il dirigente. Qui hanno tentato l’ultimo blitz del fallimentare colpo, cercando di portare via uno dei due furgoni della società, l’unico presente. "Abbiamo trovato la chiave di accensione nel quadrante, ma non sono riusciti a portarlo fuori dall’impianto perché non hanno trovato la chiave del cancello d’ingresso", conclude Bologna. "Ci rialzeremo in fretta – scrive la società sulla propria pagina Facebook –. Un gesto irresponsabile che colpisce le poche persone volenterose che si adoperano quotidianamente per far sì che i giovani di Castel San Pietro possano praticare dello sport".

Claudio Bolognesi