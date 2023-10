Asse con Bcc Romagna Occidentale. Sfera acquista crediti per 2 milioni: "Spinta concreta alla ricostruzione"

Sfera scende in campo per la ricostruzione post alluvione nel territorio e acquista dalla Bcc della Romagna Occidentale più di due milioni di crediti d’imposta edili. Operazione da copertina per la realtà a capitale pubblico con sede ad Imola, partecipata del Con.Ami che gestisce 20 farmacie comunali tra le province di Bologna e Ravenna, sempre attenta all’evoluzione del territorio.

L’input era arrivato qualche mese fa da una delibera della giunta Panieri, per dare forma a un protocollo d’intesa capace di favorire l’avvio immediato dei cantieri programmati, o necessari, per la ripresa del dopo calamità. Così il sodalizio guidato dal presidente Roberto Rava non ha perso tempo.

Prima il lancio di un’indagine di mercato pubblica, con avviso di selezione per l’impiego di disponibilità di tesoreria, riservata a banche e società legate a gruppi bancari. L’obiettivo? Formulare un’offerta di acquisto del valore nominale di 2 milioni di euro di crediti d’imposta per interventi edili. Poi l’aggiudicazione e l’acquisizione dalla Bcc della Romagna Occidentale di un totale di 2.037.814 euro di crediti. Una sinergia che corre sull’asse pubblico-privato per stimolare la ripresa dell’economia locale attraverso lo sblocco di risorse finanziarie da reinvestire subito sul territorio.

A maggior ragione in un momento in cui burocrazia e dialogo sovra-istituzionale devono snellire le trame per fronteggiare le conseguenze dell’alluvione di primavera. "Sfera ha raccolto la sollecitazione delle amministrazioni socie e si è messa a disposizione strutturando un’operazione finanziaria che ha coinvolto operatori locali e che porterà benefici diretti ai territori dove opera la società – spiega il presidente Rava -. Duplice l’obiettivo: rafforzamento dell’azienda e ricadute positive per l’area geografica di pertinenza. La responsabilità d’impresa è parte del dna delle partecipate pubbliche".

Soddisfatto il sindaco di Imola, Marco Panieri: "Un’opportunità che avevamo creato e sollecitato nelle settimane precedenti – aggiunge –. Così si mostra la forza di un territorio capace di fare sistema nell’interesse della comunità. Il sistema pubblico non è indifferente ma è all’opera per cogliere le opportunità anche tramite la collaborazione con il privato". Per Luigi Cimatti, presidente Bcc Romagna Occidentale: "Quella del Comune di Imola è stata un’intuizione pubblica molto positiva – conclude -. Un percorso al quale, come Bcc di questi territori, con responsabilità abbiamo risposto presente".