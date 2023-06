Assessore Raffini, preoccupazione per il mondo agricolo nella Vallata

"C’è preoccupazione e attenzione per il mondo agricolo, vale più di un quinto del Pil del nostro territorio". Così l’assessore Pierangelo Raffini, ieri mattina, in apertura dei lavori della commissione consiliare. "L’apprensione riguarda in particolare due situazioni: i 3.150 ettari di circondario alluvionati, più la parte delle frane – ricorda l’assessore Raffini –. C’è un tema legato alla tenuta del settore agricolo e a tutto quel mondo che gli ruota attorno: dai fornitori al settore agriturismi, che in Vallata costituisce una parte importante di economia. Di fronte a questa situazione, bisogna riuscire a fornire risposte".