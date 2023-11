Assicurazioni più care. Gli agricoltori protestano

"Non è possibile che gli agricoltori, colpiti da una contrazione di produttività e redditi senza precedenti dovuta agli eventi climatici catastrofici, si assumano quasi totalmente il rischio in agricoltura". È l’altolà di Luana Tampieri, presidente di Cia-Agricoltori Italiani Imola, dopo la pubblicazione del decreto ministeriale che abbassa la percentuale del contributo per la stipula delle polizze agevolate dal 70% al 40%.

L’approvazione è arrivata "come una doccia fredda", sottolineano dalla Cia, dopo che l’intera associazione di categoria si era mobilitata: il presidente nazionale, Cristiano Fini, aveva inviato una lettera al ministro Francesco Lollobrigida. E anche a livello regionale, dopo due annate agrarie difficilissime, con la produttività e i redditi delle aziende letteralmente in balia di eventi climatici, il presidente Stefano Francia aveva chiesto di "garantire il sostegno del 70% per il 2023 e le annate precedenti, perché senza questa agevolazione non riuscirebbero a fare fronte ai costi necessari alla gestione del rischio".

Richieste che non sono state accolte, almeno per il momento, dal ministero. E che per questo "avranno pesanti ripercussioni sulla tenuta dell’economia agricola in un territorio imolese pesantemente colpito dagli eventi climatici", avvertono da Cia.

"Trovo che l’abbassamento del contributo – continua Tampieri – sia una scelta paradossale e in totale controtendenza che non risponde certamente agli interessi delle aziende agricole e nemmeno agli obiettivi del Piano strategico della Politica agricola co,une che prevede, invece, un incremento dell’utilizzo degli strumenti assicurativi. Come si può dare meno agevolazioni agli agricoltori quando ogni anno aumenta il numero e l’intensità dei fenomeni atmosferici?".

Del resto, soprattutto a livello locale, la situazione è ben nota. "Nell’Imolese, buona parte della produzione frutticola era già compromessa prima dell’alluvione, dopo le gelate di marzo e aprile – ricorda Tampieri –. E poi, dove non ci sono stati fenomeni alluvionali o franosi evidenti, è stato comunque l’eccesso di pioggia a fare il resto dei danni. Se non ci fossero stati gli strumenti assicurativi – conclude la presidente Cia - la situazione adesso sarebbe ancora peggiore e davvero rischieremmo il collasso del nostro sistema agricolo territoriale. In questa situazione, con le polizze che comunque erano già onerose anche con il contributo pieno del 70%, assicurarsi diventa davvero proibitivo".