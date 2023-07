Assiste l’anziana madre "Devo pagare mille euro al posto del tribunale"

Quando i costi dello Stato… li paga il contribuente. La storia che arriva da Osteria Grande, e che fa il paio con molti altri casi registrati in tutta Italia negli ultimi mesi, ha tutto il sapore della vera e propria beffa. A raccontarla è proprio colei che è la protagonista e la beffata della vicenda, una donna che, avendo la madre dichiarata capace di intendere e di volere, amministra il suo denaro, svolgendo una ruolo che si può definire decisamente comune.

"Mia madre si trova in una struttura da anni, ed è invalida al 100%, e mi occupo io di quelle che sono le sue spese, amministrando come stabilito dal tribunale il suo conto corrente", è la premessa della cittadina castellana. Nelle scorse settimane, a sorpresa, arriva per posta una comunicazione spiazzante. "Il Tribunale mi ha intimato il pagamento di 1.015 euro, corrispettivo di un quadriennio, quello che va dal 2019 al 2022, di conteggi che come da prassi dovrebbero essere annualmente svolti dal Tribunale stesso". Si tratta, in sostanza, del controllo che spetta appunto al Tribunale, che deve accertarsi che il conto corrente della persona invalida venga correttamente amministrato.

"Nel caso di mia mamma, un conto semplicissimo da fare, visto che ogni mese le operazioni che vengono effettuate nel conto corrente sono l’arrivo della pensione in entrata e il pagamento della retta della casa protetta in uscita".

Semplice evidentemente solo fino al 2018, visto che dal 2019 in poi il Tribunale ha affidato questo conteggio a uno studio di commercialisti, ‘caricando’ i costi, appunto, proprio sulle spalle e sul portafogli dell’ignaro contribuente. "Qualcosa mi ha ’stonato’ da subito, appena ricevuto la missiva. Così ho contattato i legali".

E i legali, Marco Ghini e Giulia Fontana, sul tema hanno pochi dubbi, e stanno già preparando un ricorso: "In teoria, il giudice può sempre nominare un consulente se il giudizio presenta complessità tecniche; in concreto, tuttavia, la nomina è avvenuta solo perché il Tribunale non riesce a smaltire il proprio lavoro, come si dichiara espressamente nel protocollo sottoscritto l’122022 tra il Tribunale e l’Ordine dei Commercialisti ("Il Tribunale… deve fronteggiare una crescita costante e sensibile delle pendenze…"), dove ironicamente si afferma anche che il servizio verrà reso con tariffe fisse ma senza costi per l’amministrazione, ammettendo quindi tra le righe che si scarica sul contribuente un costo che dovrebbe sostenere lo Stato", esordisce Marco Ghini.

Gli fa eco la collega Giulia Fontana, che aggiunge come spesso accada che "il giudice non comunichi nemmeno la nomina, impedendo all’amministratore di nominare un proprio consulente che interagisca con quello d’ufficio. Nel caso concreto, inoltre, i rendiconti erano semplicissimi e non c’era alcuna ragione di nominare un consulente. Per questo impugneremo il provvedimento, per evitare che un cittadino debba pagare al posto dello Stato". E così la paradossale vicenda, che dal Tribunale parte, al Tribunale rischia ora di tornare.

Claudio Bolognesi