Assistenti civici, l’opposizione non ci sta: "Servono telecamere e più agenti di polizia locale"

Centrodestra critico sulla scelta della polizia locale del Circondario di cercare nuovi assistenti civici volontari per potenziare l’attività di presidio del territorio. "Il sindaco cosa pensa di risolvere implementando questa figura? - domanda il consigliere comunale Nicolas Vacchi (Fratelli d’Italia) –. Pur ringraziandoli per la loro attività, questi assistenti civici non possono minimamente sostituire l’attività delle forze di polizia. La politica deve sostenere, anche a livello territoriale con azioni concrete, le forze dell’ordine".

Per questo motivo, davanti allo "specchietto per le allodole di Panieri", dai banchi dell’opposizione Fratelli d’Italia chiede: assunzione di altri agenti della polizia locale; integrazione dell’installazione del sistema di telecamere "affinché sia sempre più capillare, proponendo che vengano presidiate h24, e collegate direttamente alla centrale per pronto intervento"; illuminazione pubblica "più efficace poiché ancora troppe strade sono completamente al buio"; istituzione di un assessorato alla Sicurezza, "oggi gelosamente detenuto dal sindaco Panieri, e che tale assessorato sia occupato esclusivamente a contrastare gli eventi di criminalità".

Conclude Vacchi: "Alle blande proposte della sinistra, offriamo soluzioni concrete. Le idee di Fratelli d’Italia, per le quali abbiamo anche organizzato una raccolta firme da inizio dicembre che si protrarrà fino a gennaio 2024, sono molto più incisive – sostiene il consigliere di minoranza – di quella che abbiamo dovuto leggere oggi da parte del sindaco Panieri sugli assistenti civici".

Contesta il ricorso agli assistenti civici anche il leghista Simone Carapia. "Con un corpo unico di polizia locale in grave carenza di organico, invece di adoperarsi per assumere personale in divisa si conta su cittadini con una pettorina gialla privi di qualsiasi qualifica che hanno il solo compito di ‘segnalare’ criticità o illeciti – protesta il consigliere comunale del Carroccio –. Esattamente ciò che fanno quotidianamente i cittadini coscienziosi ai quali non vengono date risposte concrete". Ecco perché, secondo Carapia, "pare che l’amministrazione e la polizia locale abbiano una buona propensione a delegare i compiti di cui hanno onere di assicurare ai cittadini, ad altri. Addirittura – prosegue l’esponente di opposizione – siamo arrivati al punto di sopperire alla cronica mancanza di agenti di polizia locale sul territorio con volontari che hanno solo la possibilità di segnalare ciò a cui assistono. E questa la vogliono chiamare sicurezza?".

Nella lettura di Carapia, il comandante della polizia locale, Daniele Brighi, "appare come un appaltatore di compiti di cui ha lui l’onere di provvedere. Siamo partiti coi verbali gestiti da Area Blu, lautamente pagata, per arrivare agli assistenti civici che sostituiranno la presenza degli agenti sul territorio – conclude il leghista –. Chissà se il referente della polizia locale è stato valutato per quello che è in grado di fare o per quello che riesce a far fare ad altri. È una domanda– conclude l’esponente dell’opposizione – alla quale il presidente del Circondario sarebbe bene rispondesse. Senza pettorina gialla e in tempi brevi".