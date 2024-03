Assistenza e massaggi. In campo gli universitari

La sesta edizione della manifestazione Duathlon Sprint, organizzata dall’Imola Triathlon nella zona dell’autodromo sabato 16 e domenica 17, è di certo una gara nella quale i muscoli saranno messi a dura prova. Gli atleti potranno però sfruttare le abilità degli studenti dei tre anni accademici del corso di laurea in Fisioterapia dell’Università di Bologna – sede formativa di Imola/Montecatone. I ragazzi, dalle otto del mattino fino al termine della gara, saranno presenti ai box dell’Enzo e Dino Ferrari per mettere la loro esperienza professionale al servizio dei partecipanti che necessitano di massaggi terapeutici, nel pre e post-gara.

Per gli studenti un’occasione importante per mettere in pratica quanto studiato e per sottolineare l’importanza di una professione sanitaria sempre più ambita sia a livello universitario che sul territorio nazionale.

La fisioterapia è una branca della medicina che si occupa di prevenire o curare problemi legati all’apparato muscolo-scheletrico, neurologico o viscerale. Si ritiene che medici dell’antichità quali, Ippocrate e successivamente Galeno possano essere considerati i primi praticanti di fisioterapia.

Il fisioterapista, come recita il profilo professionale definito tramite il decreto ministeriale numero741 del 14 settembre 1994, è l’operatore sanitario, che svolge invia autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita o acquisita.

"I laureati – ricordano dall’Ausl – apprendono la capacità di assumere informazioni oggettive e soggettive attraverso l’utilizzo di strumenti standardizzati, colloqui e osservazioni per l’identificazione dei bisogni riabilitativi della persona identificandone i possibili interventi di natura preventiva, educativa, terapeutica e palliativa; coinvolge il paziente richiedendo la sua partecipazione attiva e informandolo della sequenza del percorso fisioterapico, definisce i problemi fisioterapici e i relativi obiettivi da raggiungere progressivamente nel corso del trattamento; partecipa alla programmazione degli interventi di educazione-informazione e suggerisce attività rivolte alla gestione della persona e all’autocura ai pazienti e i familiari, valuta l’intero processo fisioterapico elaborato in relazione all’efficacia e all’efficienza dei risultati ottenuti".