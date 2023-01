Associazioni, i volti della consulta

Sono stati nominati gli organi che compongono la consulta delle associazioni di Casalfiumanese. Una fase disciplinata dal regolamento per i rapporti con l’associazionismo ed il volontariato locale approvato con deliberazione dell’ottobre 2021 dal consiglio comunale del paese della vallata del Santerno. Così qualche giorno fa la consulta si è riunita per nominare i suoi componenti. Il ruolo di presidente è andato a Barbara Venturini mentre, come vice, spazio a Lorenzo Caprara. Segreteria nelle mani di Patrizia Foschi. L’intera assemblea si è messa subito al lavoro per definire gli impegni del nuovo corso. Gli obiettivi? Operare in modo strategico e sinergico per lo sviluppo turistico, culturale e sociale coordinato dell’intero territorio. Ma anche per la promozione di attività e manifestazioni congiunte nell’ambito di progetti condivisi destinati a tutte le fasce d’età della popolazione. Un percorso ampio ed articolato che accomuna l’attività del capoluogo e delle frazioni casalesi.