Associazioni in campo per la solidarietà

Le associazioni Gruppo cavalieri sestesi, Ciclobrocchi, Palinsesto e Pallavolo Sesto Imolese hanno deciso di devolvere l’intero ricavato della beneficenza pro alluvionati che si è svolta nelle scorse settimane suddividendolo per aiutare diverse realtà del territorio. La prima parte è stata donata all’associazione No Sprechi. La seconda tranche è stata impegnata nell’acquisto e nella successiva consegna di elettrodomestici grandi e piccoli alle famiglie di Spazzate Sassatelli. In ultimo, ma non per importanza, la scelta è ricaduta sul Rione Nero di Faenza: tale donazione ha permesso l’acquisto di materiale necessario per la ripartenza delle loro cucine. "Queste quattro associazioni sestesi hanno dimostrato, ancora una volta, che l’unione fa la forza – commentano gli aderenti alle compagini che animano la popolosa frazione alle porte della città –. E che se si ha un fine comune, come quello della solidarietà non per forza legato al business, le fatiche sono sempre ricompensate".