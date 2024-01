Associazioni, l’impegno del Comune

Anche per il 2024, come previsto dal ‘Regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici e spazi’, il Comune è pronto a sostenere enti e associazioni locali. Gli ambiti che verranno presi in considerazione per contributi e altri aiuti sono: agricoltura; centro storico; sostenibilità ambientale; pari opportunità; cultura; politiche sociali, abitative e della coesione; promozione della legalità.

Per quanto riguarda i requisiti, possono chiedere contributi e vantaggi economici gli enti e le associazioni già iscritti all’elenco comunale degli enti e associazioni (l’iscrizione può essere formalizzata anche contestualmente alla richiesta di contributo). È necessario che il richiedente abbia sede nel comune di Imola da almeno un anno o, in alternativa, che l’attività sia svolta in maniera continuativa da almeno un anno nel territorio comunale.

Iniziative e attività dovranno essere realizzate durante l’anno 2024. Potranno essere presi in considerazione anche progetti riferiti ad attività particolarmente complesse avviati nel 2024 e che prevedono un’articolazione pluriennale. La scadenza delle domande è fissata per mercoledì 31 gennaio 2024.

Avviso pubblico, modulistica, documenti sono disponibili sul sito del Municipio assieme alla procedura da seguire per iscriversi all’elenco comunale degli enti e associazioni Ogni ulteriore informazione o chiarimento può essere richiesto ai servizi competenti per ambito: servizio sviluppo economico e progetti europei per agricoltura e centro storico; unità organizzativa sviluppo sostenibile, politiche di genere e partecipative per la sostenibilità ambientale; servizio attività culturali; servizio politiche sociali, abitative e della coesione; servizio segreteria generale per la promozione della legalità. Tutti i riferimenti sul sito del Comune.