Assunta e Luciana compiono 100 anni a Casalfiumanese: La sindaca Poli festeggia

Festa doppia, e tutta al femminile, a Casalfiumanese per il compleanno numero 100 di Assunta Petrongolo e Luciana Berozzi. Nei giorni scorsi, infatti, la sindaca Beatrice Poli ha fatto visita alle due neo centenarie per portare gli auguri dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità del paese della vallata del Santerno. Due belle pergamene portate in dono dalla prima cittadina con tanto di firme di tutta la giunta casalese. Un attestato che le donne hanno mostrato con orgoglio durante le foto di rito sotto gli occhi affettuosi dei parenti più stretti. La Petrongolo, nata in provincia di Chieti il 30 luglio 1923, è approdata sulle colline imolesi poco prima di convolare a nozze. Madre di due figli, lavoratrice instancabile tra le mura di casa e nei campi, è rimasta vedova nel 1972. Da Bologna a San Martino in Pedriolo.

E’ stata questa, invece, la direttrice percorsa negli anni Novanta da Luciana Berozzi. La nascita nel capoluogo il 17 luglio 1923 poi il mestiere di sarta in una delle più note sartorie dell’epoca sotto le Due Torri. Ore di lavoro per confezionare splendidi abiti indossati da attori, principesse, regine e perfino dai giocatori di calcio della compagine rossoblù. Una figlia, l’amata Antonella, e tanti aneddoti legati al passaggio della Seconda Guerra Mondiale sul territorio. Risale all’età più matura, inoltre, l’incontro con Ercole, conosciuto col nome di partigiano ‘Bacco’. Un personaggio piuttosto conosciuto nella zona anche per i trascorsi di talentuoso ciclista e amico della leggenda Gino Bartali. Un amore che Berozzi ricorda con passione e tenerezza come manifesto di un sentimento attuale ad ogni età. Ma anche una testimonianza della sua straordinaria gioia di vivere che sprigiona attraverso l’entusiasmo della narrazione, con lucidità e dovizia di dettagli, e una forma fisica invidiabile. Almeno da ottantacinquenne, per non dire, qualcosa in meno.

m. g.