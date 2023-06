Asta di beneficenza Leclerc stavolta vince: raccolti 400mila euro grazie al suo kit gara

di Enrico Agnessi

In una stagione avara di soddisfazioni, arriva la vittoria più bella. Frutta oltre 400mila euro l’asta di beneficenza lanciata nei giorni scorsi dal ferrarista Charles Leclerc per sostenere la Romagna colpita dal maltempo. Il pilota di Formula 1, che assieme ai suoi colleghi avrebbe dovuto gareggiare in Autodromo il 21 maggio, ha deciso infatti di mettere all’asta tutto il kit utilizzato nel Gran premio di Monaco di una decina di giorni fa. Tuta, casco, guanti e scarpe: tutto al miglior offerente con l’obiettivo di aiutare, attraverso una donazione al Comune, chi ha perso tutto per colpa dell’alluvione.

E i risultati sono stati strabilianti. Quattro i lotti i disponibili, firmati e offerti direttamente dal pilota che li ha indossati. Il pezzo forte era senza dubbio il casco Bell HP77, progettato dal ferrarista proprio per lo sfortunato Gran premio di Monaco 2023 (chiuso solo al sesto posto) e ispirato a quello indossato da Herve Leclerc, papà di Charles, scomparso nel 2017 nonché il primo della famiglia a correre per le strade di Monte-Carlo. Bene, solo il casco è stato battuto all’asta a 306mila euro. La tuta è invece andata via a 61.200 euro, mentre i guanti sono stati venduti a 42mila euro e le scarpe a 20.400 euro.

Il totale, così come rendicontato sul sito Internet della casa d’aste britannica Sotheby’s, organizzatrice dell’evento, fa appunto 429.600 euro. Una cifra che, al netto di tasse e commissioni, porta a 358mila euro il totale destinato alla beneficenza.

"Grazie mille a tutti quelli che hanno partecipato – è il messaggio diffuso via social da Leclerc –. È una somma incredibile che sono sicuro aiuterà tante persone". Come recita infatti la pagina dedicata sul sito Internet di Sotheby’s, uno dei nomi più importanti del settore, i fondi ricavati "saranno devoluti direttamente al Comune di Imola per tutti i territori e le città più colpite e devastate dalle alluvioni che hanno colpito una vasta area dell’Emilia-Romagna, con un’attenzione particolare per le famiglie con bambini che purtroppo hanno perso la casa".

L’asta indetta da Leclerc è andata avanti online per quasi una settimana. E si è conclusa in concomitanza con un’analoga iniziativa legata ancora più direttamente al Gran premio di Imola del 19-21 maggio. Sul sito Internet F1Authentics.com erano infatti disponibili (sempre per beneficenza pro alluvionati) i premi e la bottiglia di spumante (tutto autografato dai piloti) preparati per il podio post-gara.

In questo caso, il trofeo destinato al terzo classificato è stato battuto all’asta a 37.300 euro, quello per il secondo a 43.400 e quello per il vincitore del Gp a ben 70mila euro. Tutti e tre i premi in questione raffigurano il layout del circuito imolese. Il riconoscimento che sarebbe dovuto ad andare all’autore della pole position, il ruotino Pirelli fedele riproduzione di uno pneumatico di quelli messi a disposizione dei team dal fornitore unico delle gomme del Mondiale di Formula 1, è stato invece venduto a 47.400 euro. Infine, altri 13mila euro sono arrivati dallo spumante italiano marca Ferrari con il quale secondo consolidata tradizione il vincitore della gara di Imola avrebbe dovuto innaffiare rivali e tifosi a fine gara. In totale altri 200mila euro, sempre al lordo di eventuali tasse e commissioni. Iniziative analoghe andranno avanti anche nei prossimi giorni, quando alla generosità della Formula 1 si affiancherà (sempre attraverso cimeli autografati dai piloti) quella della Superbike attesa a Imola dal 14 al 16 luglio.