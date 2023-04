Asta di beneficenza per le missioni dell’istituto di Santa Teresa

All’istituto Santa Teresa del Bambin Gesù saranno visibili ancora per pochi giorni le opere e gli oggetti che andranno all’asta di beneficenza sabato dalle 10 alle 13 a Palazzo Sersanti per raccogliere fondi a favore dell’Istituto delle Piccole Suore di Santa Teresa del Bambin Gesù di Imola e delle missioni dell’Istituto, sparse per il mondo. Fino a venerdì, gli orari per visionare le opere e gli oggetti sono i seguenti: dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

Pezzi d’arte, ma anche bici da corsa e diversi oggetti di pregio. Sono ben 129 i lotti che verranno messi all’asta per beneficenza a Palazzo Sersanti. L’obiettivo, come detto, è raccogliere fondi a sostegno delle Piccole Suore di Santa Teresa del Bambin Gesù e delle missioni che l’istituto imolese porta avanti tra America Latina e Africa. E in particolare in Brasile, Messico, Kenya e Tanzania.

Ai migliori offerenti andranno opere artistiche di Soldati, Gottarelli, Bertozzi & Casoni, Montevecchi, Greco, Sartelli, Biancini e molti altri artisti. Poi anche tre biciclette da corsa d’epoca. Infine, verranno battuti all’asta alcuni vasi di ceramica e di vetro, una scacchiera di cristallo, oggetti in argento, una scrivania antica e varie altre cose interessanti.

Il totale fa appunto 129 lotti, offerti generosamente all’asta di beneficenza da imolesi e non. Antiquari, galleristi, collezionisti e dagli stessi artisti che li hanno realizzati. Durante l’asta, gli oggetti saranno mostrati in videoproiezione. Al termine della manifestazione, i lotti acquistati potranno essere ritirati direttamente in Istituto, dove tutti i partecipanti saranno invitati a un rinfresco conclusivo. Gli organizzatori sottolineano la "grande e piacevole sorpresa di aver visto tante persone rispondere all’invito a partecipare all’iniziativa, mettendo a disposizione quadri, ceramiche e tanti altri oggetti, la cui vendita – spiegano i promotori dell’asta – potrà dare un importante sostegno all’Istituto delle Piccole Suore di Santa Teresa del Bambin Gesù di Imola".