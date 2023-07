Atmosfere Amazzoniche a Fontanelice: Musica e Natura in Vallata

Musica protagonista in Vallata. Il primo agosto il festival ‘In mezzo scorre il Fiume - Percorsi fra musica e natura’, diretto da Luisa Cottifogli, farà infatti tappa a Fontanelice. Riscontri in costante ascesa per il ricco programma di appuntamenti ideati per alimentare lo stretto dialogo tra musica, arte e natura nelle più affascinanti cornici sceniche del territorio. Poco prima del tramonto, con ritrovo fissato alle 18.30 al civico 21 di via Aldo Moro, spazio a due giganti delle percussioni come Marco Lobo e Roberto ‘Red’ Rossi. Un connubio inedito, sotto il segno di ‘Pedras de àgua’, tra due dei massimi esponenti della specialità in area brasiliana e italo-carioca. Senza dimenticare che Lobo è il percussionista di un’icona come Milton Silva Campos do Nascimento, re della musica popolare verdeoro. Una grande jam session nella splendida Riva delle Docciole sul Santerno. Il contesto ideale per abbinare alla magia delle sete note quel colpo d’occhio fatto di sassi e riflessi sull’acqua cristallina del fiume Santerno. Ma anche la possibilità di ricreare un’atmosfera amazzonica nel cuore della vallata grazie all’amalgama tra la performance dei due artisti ed i suoni del luogo. Una totale immersione nello spiritus loci di questo piccolo paradiso collinare con la volontà di trasportare le emozioni degli spettatori a migliaia di chilometri di distanza, in uno degli angoli più incontaminati del pianeta (Per info 351-6812880).