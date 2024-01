Atmosfere letterarie nel cuore di Bubano

Dopo il successo della tappa inaugurale dello scorso 10 gennaio che ha registrato una quarantina di presenti, l’Aperitivo Letterario al Lume Cafè di Bubano si prepara al bis. Appuntamento questa sera alle 18.30 in via Lume con ‘Tra Emilia e Romagna: la Bassa in tinte noir’ e lo scrittore Corrado Peli. Atmosfere cupe, nebbia, misteri irrisolti e il territorio della bassa imolese raccontato come terra di confine tra Bologna e Ravenna. Gruppi di adolescenti protagonisti con la loro esuberanza e vivacità mentre sullo sfondo di orizzonti brumosi si muovono personaggi inquietanti e presenze che vengono dal passato. L’incontro è curato da Barbara Marabini con le voci narranti di Maila Focante e Luca Mengoli. "A seguito del desiderio della titolare del Lume Cafè di Bubano di portare un evento alternativo sul territorio – racconta l’assessore mordanese Elisa Conti che ha collaborato in prima persona alla realizzazione dell’iniziativa –, abbiamo elaborato l’idea di materializzare un contenitore all’interno del quale le persone possono confrontarsi e condividere arte, scrittura e lettura. Proprio come accade nei caffè letterari ma con un tocco di originalità".

Da qui la positiva comunione d’intenti tra il Lume Cafè e l’associazione imolese Bàrdur guidata dal presidente Luca Mengoli che coordina gli eventi: "Esperti, docenti e appassionati del mondo letterario accompagnano il pubblico in un viaggio attraverso le opere e le vite di maestri della letteratura di tutti i tempi – sottolinea Mengoli –. Voci narranti danno vita agli scritti con performance coinvolgenti. Il tutto impreziosito da deliziosi aperitivi preparati dal bar. L’occasione giusta per gli amanti dei libri e per chiunque desideri trascorrere una serata unica e arricchente". E ancora: "Incontri durante i quali un esperto, un docente o un amante della letteratura si siede con noi e racconta, dialogando con i partecipanti, di questa sua passione per autori e libri – aggiunge –. Siamo davvero soddisfatti: è bello scoprire il gradimento della gente che risponde con entusiasmo agli inviti di un’iniziativa capace di mettere libri, scrittori e letteratura al centro". Il modo migliore per immergersi nelle parole e nelle storie che hanno plasmato il panorama letterario italiano e mondiale. Si proseguirà poi il 24 gennaio con ‘La coscienza di Zeno’ di Italo Svevo, un romanzo di assoluta attualità a cento anni dalla sua pubblicazione. Pagine da approfondire con Andrea Pagani e con le letture di Barbara Marabini e Luca Mengoli. Il 31, infine, spazio a ‘Voci e versi della Romagna: la grande letteratura in dialetto’ insieme a Luana Silvestrini de Il Mosaico Cooperativa, Alfonso Nadiani e Luciano Farnè. Un viaggio appassionante nel cuore della produzione dialettale romagnola per celebrare la ricchezza e l’unicità dei suoi autori più emblematici. Dalle poetiche narrazioni di Tonino Guerra alle intense liriche di Olindo Guerrini fino alle opere evocative di Raffaello Baldini. L’utilizzo del dialetto per esprimere la profondità della cultura e delle tradizioni di questa terra. Prenotazione ai numeri 0542.617805 – 348.3864878.

Mattia Grandi