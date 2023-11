"Attenzione da parte del governo"

"Bene il generale Figliuolo sui 3,6 milioni sbloccati per Imola. Un risultato della struttura commissariale che dimostra l’attenzione del governo di Giorgia Meloni". A dirlo è Nicolas Vacchi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale. Sempre dal centrodestra, che a Imola è all’opposizione, il leghista Simone Carapia se la prende con il sindaco Marco Panieri, che ieri mattina aveva infatti sottolineato la "massima collaborazione istituzionale e operativa" con la struttura commissariale. "A questo punto vorremmo capire qual è il vero pensiero del sindaco Panieri: un giorno ‘spara’ contro Governo e struttura commissariale, mentre l’altro fa il collaborativo e conciliante . - manda a dire Carapia –. Prendiamo atto tutti che i fondi stanno arrivando, come promesso dal governo. E adesso le famiglie colpite si aspettano massima collaborazione istituzionale".