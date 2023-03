Attenzione speciale a scuole e cimiteri

Area Blu ha messo in agenda anche alcune ‘programmazioni speciali’ per il verde pubblico. Ci sono innanzitutto le scuole, zone nelle quali gli sfalci rientrano nella programmazione generale. "Ma si terrà conto delle feste di fine anno – assicurano dalla società comunale – purché la comunicazione venga fatta entro il 30 aprile". Anche quello dei cimiteri è un settore che richiede sempre grande attenzione in quanto particolarmente importante per i cittadini. In questo caso, sono previsti quattro interventi specifici: da domani al 31 marzo, dall’11 al 26 aprile, dal 3 al 18 maggio, dal 29 maggio al 12 giugno. Ci sono poi le banchine stradali, il cui sfalcio sarà eseguito in tre settimane a partire dal 10 maggio. E ancora, la nuova Ciclovia del Santerno, nella quale lo sfalcio sarà eseguito nel giro di cinque giorni a partire da domani. Infine, i cosiddetti ‘sfalci estemporanei’, che dovranno essere chiesti ad Area Blu con almeno tre settimane di anticipo.