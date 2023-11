Attesa per il ponte di Carseggio. Botta e risposta fra consiglieri davanti al generale Figliuolo

Botta e risposta su Carseggio davanti agli occhi del commissario straordinario Figliuolo. È successo qualche giorno fa nel corso del consiglio regionale a cui ha preso parte anche il Generale per fare il punto sulla ricostruzione post alluvione.

"Permangono diverse incertezze riguardo al processo che ha portato alla mancata realizzazione, almeno per ora, di un’opera provvisoria detta ‘Ponte modulare’ proposta dalla struttura commissariale – ha detto il leghista Daniele Marchetti –. E sul caso di Carseggio è stato fatto riferimento a una confusione nelle comunicazioni inviate via mail. Da quanto ci risulta, l’amministrazione di Casalfiumanese avrebbe inviato un’ultima relazione tecnica soltanto pochi giorni fa". Non solo. "Il Generale Figliuolo ha affermato che si troverà una soluzione al problema – continua -. L’obiettivo principale rimane quello di garantire un’alternativa più sicura rispetto all’attuale guado per collegare la frazione con il resto della viabilità, in attesa del nuovo ponte". Poi l’affondo: "Chiarire tutti i dettagli tecnici per comprendere tempi e modi di realizzazione di un’opera provvisoria alternativa, senza ostacolare la costruzione del nuovo collegamento – sottolinea Marchetti -. Una priorità per tutti noi. Vogliamo identificare i problemi per poi risolverli. Sto cercando di fare luce sulla situazione, anche su quanto non ha funzionato a livello comunicativo".

Affermazioni che non sono andate giù alla consigliera Francesca Marchetti del Partito Democratico: "Frasi inaccettabili. Nessuna confusione amministrativa, il collega della Lega la smetta di delegittimare l’operato dei sindaci – puntualizza –. L’amministrazione comunale casalese si è mossa fin dal 26 maggio per valutare l’ipotesi del ponte temporaneo. La struttura commissariale è intervenuta successivamente e la giunta ha seguito ogni indicazione. Secondo la prefettura, con cui è attivo un dialogo dai primi di ottobre, non ci sono le condizioni adeguate per procedere così è continuato il confronto con i privati". E ancora: "Il municipio ha prodotto un dossier dettagliato sulla situazione – aggiunge Francesca Marchetti –. È fondamentale chiarire che la struttura non ha offerto alcun ponte ma si è limitata a dichiarare la disponibilità a valutare la situazione. Il Comune, in risposta, ha posto delle domande vincolanti da approfondire con il direttore dei lavori del ponte definitivo".

Poi un invito per il futuro: "No a strumentalizzazioni – ribatte con forza l’esponente del partito democratico –. Massima fiducia nell’operato delle amministrazioni locali e nel lavoro del commissario. Ci vuole rispetto reciproco nella gestione di questioni così delicate per una comunità che sta facendo di tutto per ripartire".

Restando sul tema dell’alluvione, il Comune di Casalfiumanesea farà il punto oggi sulla ricostruzione e sulle misure Cas e Cis per le famiglie colpite. Appuntamento dalle 17.30 alle 19.30 nella Sala Civica di via Primo Maggio nel centro Martelluzza.

Mattia Grandi