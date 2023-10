Attesa per l’asta benefica con le maglie dell’Inter

L’ondata di solidarietà per supportare le popolazioni della Romagna colpite dalla devastante alluvione della scorsa primavera non si è fermata. Ci sono ancora un paio di giorni di tempo per andare sulla piattaforma di aste online CharityStars e aggiudicarsi due cimeli colorati di neroazzurro dell’Inter.

Già, perché questa volta la lunga mano dell’Associazione Bof, realtà imolese nata nel 2018 che si occupa di eventi culturali enogastronomici ed è impegnata nella lotta contro lo spreco del cibo e la tutela dell’ambiente, è arrivata fino al cuore sportivo di Milano. Così, in collaborazione con Freedom Street Radio e la redazione sportiva ‘Palla al centro’ insieme all’Inter Club Brugherio ‘Black&Blu legend’, ha preso il via l’iniziativa ‘Una maglia per l’Emilia-Romagna’.

La volontà è quella, in accordo con la Caritas della regione, di devolvere l’intero ricavato alla Caritas di Imola schierata in prima linea negli aiuti alle persone che hanno perso tutto a causa della calamità naturale. Tutti pronti, quindi, a fare l’offerta più alta per vincere la maglia da trasferta della stagione 20222023 dell’Inter autografata da campioni come Lautaro Martinez, Romelu Lukaku, Federico Dimarco e altri. Ma pure un mini-pallone griffato dall’ex centravanti Bobo Vieri, tra i più prolifici cannonieri della storia del calcio italiano.

"Un’azione promossa per sostenere le famiglie alluvionate del territorio della diocesi – spiega il presidente di Caritas Imola, Alessandro Zannoni –. La città, salvo alcune sue frazioni, è stata fortunata. Attorno a noi, però, ci sono stati danni e disagi. Il nostro compito, che non si sostituisce al ruolo degli enti pubblici, è quello di direzionare al meglio l’impegno dei volontari delle parrocchie e la generosità di quei privati che hanno scelto Caritas Imola per le loro donazioni legate all’emergenza". Tra i registi dell’iniziativa c’è anche Antonio Ussia, consigliere comunale di maggioranza e anima dell’evento ‘NeverGiveUp Memorial Nicola Ussia’ che ha già donato 7 defibrillatori al territorio.

Mattia Grandi