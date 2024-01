Atti osceni davanti a una scuola: "Ragazzina seguita fino a casa". I carabinieri arrestano un 35enne

Sorpreso mentre compie atti osceni davanti alle scuole medie Orsini, in Pedagna, arrestato dai carabinieri un 35enne. Secondo la testimonianza di una ragazzina, nei giorni precedenti un uomo l’aveva seguita fino a casa. Andrà accertato se si trattava della stessa persona.

I militari dell’Arma del Radiomobile di Imola, coadiuvati dai militari della Stazione di Imola, hanno arrestato l’uomo nel corso di un’indagine scattata in seguito a una denuncia presentata dalla dirigente dell’istituto comprensivo 7.

Alla dirigente era stato riferito che nei giorni precedenti un adulto, vestito con abbigliamento sportivo e ciabatte da mare, era stato visto aggirarsi con fare sospetto davanti alla scuola media di Imola per importunare le alunne con frasi del tipo: “Come siete carine! Come siete belle!”. Le indagini dei carabinieri si erano orientate su un uomo che corrispondeva alla descrizione e che era stato già denunciato in passato per fatti simili. E gli accertamenti lo avevano poi confermato.

Una situazione ancora più preoccupante, destata dal fatto che una ragazzina di 11 anni aveva raccontato alla dirigente scolastica di essere stata seguita fino a casa da un uomo che aveva tentato di catturarla, non riuscendoci perché la giovane, in preda al panico, aveva accelerato il passo, entrando nell’androne condominiale e sbattendogli la porta in faccia.

La situazione aveva creato un allarme sociale tra gli studenti, i genitori e i docenti. La dirigente scolastica, venuta a conoscenza del fatto, ha informato subito i carabinieri della compagnia di Imola. Sono stati subito disposte attività di indagine fra cui appostamenti che nel giro di un paio di giorni hanno portato all’arresto. Giovedì l’uomo è stato visto aggirarsi nei pressi della scuola. Allontanato da un genitore (la notizia era circolata e aveva coinvolto genitori, educatori e docenti), l’uomo si era diretto a un’altra scuola, superiore. E i carabinieri lo avevano seguito con discrezione. Alle 13,50 i carabinieri lo hanno sorpreso il 35enne mentre si stava masturbando davanti agli studenti che uscivano da una scuola superiore nella stessa zona. Subito redarguito, il 35enne ha aggredito i carabinieri che lo hanno immediatamente arrestato.

Su disposizione della Procura di Bologna, il 35enne pakistano, arrestato dai carabinieri, è stato trattenuto, in attesa del processo per direttissima. E l’arresto è stato poi convalidato dal giudice. L’uomo è stato quindi portato in carcere in stato di custodia cautelare.