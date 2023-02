Atti osceni in un parcheggio

Un pomeriggio a luci rosse quello andato in scena lunedì scorso a Imola. Un giovane trentaduenne maliano è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico, dopo essere stato beccato a masturbarsi in un parcheggio. Ad allertare i carabinieri sono state tre mamme che stavano andando a prendere i loro figli a scuola, in quanto il parcheggio si trova proprio nelle vicinanze

di un asilo, una scuola elementare e una media.

Il giovane trentaduenne, prima di essere scoperto, stava guardando un video hard sul suo telefonino quando ha iniziato a masturbarsi nel parcheggio.