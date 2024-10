Attività e formazione sono stati affidati a Boom

Il Circondario, dopo aver realizzato un partecipato con gli stakeholder del territorio e un questionario online rivolto ai cittadini, ha affidato la realizzazione delle attività del ‘Laboratorio aperto 2024-26’ a Boom knowledge hub, decidendo attraverso la creazione di una cabina di regia con società partecipate, associazioni di categoria e istituti superiori, di caratterizzare le attività del ‘Laboratorio aperto’ rivolgendosi a due target specifici del territorio: le Pmi e società partecipate e gli studenti.

Attualmente le attività si svolgono nella sala Ayrton Senna in Autodromo e nei locali di Boom. Dai primi mesi del 2025, la sede del ‘Laboratorio aperto’ sarà presso l’ex Zoo Aquario (nuovo centro Adriano Olivetti) di Imola, i cui lavori di riqualificazione sono in corso. La nuova sede vedrà anche al primo piano la sede della Fondazione Fitstic che realizzerà corsi Its. I percorsi formativi sono aperti alle aziende del territorio e ai propri dipendenti e prevedono una partecipazione gratuita previa apposita iscrizione online.

Grande partecipazione e interesse hanno caratterizzato i primi due eventi del ‘Laboratorio aperto’, intitolati ‘Sostenibilità, valutazione Esg & economia circolare’. Il progetto ha infatti raccolto per le prime due iniziative del 6 giugno e 27 giugno scorsi l’adesione di oltre 30 aziende e più di 60 partecipanti. I primi due corsi si sono concentrati su temi decisivi per il futuro di tutte le imprese come la gestione della sostenibilità all’interno dell’azienda, l’impatto dei fattori Esg (ambientali, sociali e di governance) rispetto al contesto normativo europeo e nazionale e sulle performance finanziarie e creditizie e la transizione verso un’economia circolare. I corsi hanno perciò esplorato tutti i fattori e le dinamiche funzionali a guidare le imprese del territorio verso un futuro sostenibile.

A partire da ottobre hanno preso invece il via i corsi ‘Dati, digitalizzazione e intelligenza artificiale’, che si pongono come obiettivo quello di offrire una panoramica completa e approfondita sulle potenzialità delle analitiche, della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale nei contesti aziendali.

Il primo corso si è tenuto giovedì scorso nella sala Senna dell’Autodromo. Gli altri due sono in programma, nello stesso posto, il 30 ottobre e il 14 novembre a partire dalle 9.