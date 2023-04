Attività e iniziative per rilanciare il centro

Puntare (anche) sul decoro urbano per il rilanciare il centro storico in sofferenza. È l’obiettivo della Giunta, che per bocca del sindaco Marco Panieri si è detta ieri al lavoro su un nuovo regolamento "più stringente" e in grado "far passare la voglia a chi oggi ha una vetrina vuota e non la cura" per disciplinare un ambito particolarmente sentito da residenti e non solo.

Secondo la ricostruzione del primo cittadino, affiancato nella conferenza stampa di presentazione del bilancio di previsione 2023 del Comune dall’assessore Pierangelo Raffini, "tutti i centri sono in difficoltà". Ciò premesso, "stiamo facendo un grande sforzo con eventi che cerchiamo di mettere in campo con fatica".

E qualcuno sembra apprezzare. "I commercianti di Porta Faenza ci hanno dato la loro disponibilità a ragionare insieme per fare iniziative – riferisce il primo cittadino –. E a partire dai primi di maggio, grazie agli eventi, il centro storico sarà sicuramente più coinvolto e partecipato". Non solo. "Stiamo interloquendo con le banche e con i vari proprietari di immobili per capire da loro cosa intendono fare", aggiunge il sindaco Panieri, confermando dal canto suo che "l’ex bar Bacchilega è rientrato nella disponibilità del Comune" su decisione del Tribunale che da tempo segue le sorti della società Sirio, alla quale erano stati affidati appunto gli storici locali al piano terra del Palazzo Municipale.

Bisognerà fare un bando per affidarne di nuovo la gestione. E la stessa cosa vale per l’Opera Dulcis, in piazza Matteotti, altra vittima del crac di Sirio. Il problema è che, in particolare nella zona sotto l’Orologio, le chiusure aumentano. Mentre trovare imprenditori interessati a rilevare le attività è sempre più un miraggio. In questa ottica, i recenti adeguamenti tariffari sul fronte dei dehors applicati dal Comune sulla base dell’aumento degli indici Istat non hanno aiutato.

Per provare comunque a dare una mano a chi resiste, ci si ingegna come si può. In occasione del Gran Premio del 19-21 maggio, per esempio, la Giunta è pronta a lanciare la terza edizione di ‘Formula Uno in vetrina’ destinato ai commercianti che abbelliranno l’ingresso ai loro locali. Verranno premiate le tre migliori vetrine dedicate al Circus. In palio 500, 300 e 200 euro da assegnare rispettivamente al primo, al secondo e al terzo classificato del concorso.

e.a.