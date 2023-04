"Attuare la Costituzione" I sindacati in piazza per il Primo maggio

L’attualità dei principi e dei valori della Costituzione, a 75 anni dalla sua promulgazione, è il tema a cui è dedicato il Primo Maggio di quest’anno.

La manifestazione nazionale si svolgerà a Potenza, dove interverranno i tre segretari generi di Cgil, Cisl, Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri.

Sarà anche un Primo Maggio di lotta e mobilitazione, proprio per chiedere al Governo di applicare e attuare i principi della Carta Costituzionale, a partire dalla centralità del lavoro e della giustizia sociale, e di occuparsi di salari, fisco ed evasione, sanità pubblica, istruzioni e investimenti, sicurezza sul lavoro, cambiando le politiche sociali ed economiche sbagliate che favoriscono sfruttamento, precarietà e salari bassi.

Richieste che Cgil, Cisl e Uil stanno sostenendo con una mobilitazione avviata con le assemblee nei luoghi di lavoro e nei territori e con la convocazione di tre manifestazioni interregionali, la prima delle quali prevista a Bologna il 6 maggio.

Il programma del Primo Maggio a Imola prevede alle 9.30 appuntamento in piazza Matteotti, con distribuzione di garofani e palloncini. Alle 10.15 concerto della Banda Città di Imola e alle 10.45 interventi di Marzia Montebugnoli (Cisl Area metropolitana bolognese), Giuseppe Rago (Uil Emilia Romagna) e Mirella Collina (Cgil Imola). In caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà nella galleria del centro cittadino.

Il Csi Imola (Comitato Sportivo Italiano) ha poi organizzato l’evento Tris 2023 – Sport, salute e sicurezza, che prevede una staffetta non competitiva, con atleti diversamente abili provenienti dall’Emilia Romagna, e una camminata cittadina, aperta a tutti, che faranno tappa in piazza Matteotti, dove Cgil Cisl Uil rimarcheranno nei loro interventi il tema prioritario della sicurezza da garantire a chi lavora.

Iniziative anche a Castel San Pietro Terme: alle 9.30 distribuzione di garofani e palloncini in piazza XX Settembre; alle 10.15 concerto della Banda di Castel San Pietro. Alle 10.45 interventi di Cgil, Cisl e Uil. In caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà sotto al portico di via Matteotti.

Nella mattinata tradizionale distribuzione dei garofani, organizzata dalla Cgil, anche a Toscanella in piazza Gramsci.