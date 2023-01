Aumenta l’interesse per i laboratori

Attualmente in città sono del tutto aperti al pubblico solo Palazzo Tozzoni e la Rocca Sforzesca. Gli orari: venerdì dalle 15 alle 19, sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Al museo di San Domenico le collezioni permanenti sono invece chiuse: si lavora infatti, in contemporanea, al primo chiostro del convento (restauro da ultimare entro primavera) e alla nuova area archeologica (l’obiettivo è inaugurare entro l’estate). Negli spazi nel cuore del centro storico è comunque visitabile fino al 5 febbraio, negli stessi orari degli altri musei, la mostra ‘Tra incanto e nostalgia - Il mondo di Vittoriana Benini’ con ingresso gratuito. Un’ottantina di opere che raccontano la storia creativa dell’artista mordanese, un percorso tra sogni e ricordi, inizialmente caratterizzato dalle figure femminili ma che poi si arricchisce, a partire dagli anni Novanta, delle sue intriganti bambole, vere protagoniste dei suoi dipinti tanto da diventarne gradualmente la tematica più autenticamente personale dell’artista. Nel 2022 sono stati 4.785 gli ingressi al museo di San Domenico, che continua a ospitare le visite e i laboratori didattici per le scuole, che a loro volta hanno fatto registrare un picco di interesse.