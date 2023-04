Aumentano le donazioni degli organi. L’Ausl: "Avanti con iniziative di sensibilizzazione"

Nella giornata nazionale della donazione di organi, tessuti e cellule, l’Ausl ringrazia tutte le persone e le famiglie che hanno scelto la vita ed i professionisti della sanità pubblica che giornalmente si impegnano in questa attività e che non si sono mai fermati neppure negli anni in cui ha imperversato la pandemia. All’Ospedale Santa Maria della Scaletta i percorsi donativi di organi e tessuti sono coordinati da un apposito staff, l’Ufficio Procurement, composto dal coordinatore locale Patrizia Maccolini, medico anestesista-rianimatore, e da personale infermieristico dedicato. Negli ultimi mesi è stato inoltre istituito il Comitato Aziendale Donazioni Organi e Tessuti composto dalla direzione medica di presidio e dai rappresentanti dei professionisti coinvolti nel progetto donativo, "con l’obiettivo di sensibilizzare e sviluppare la cultura della donazione, anche attraverso una intensa attività di formazione interna". Nel 2022 si è registrato un ulteriore incremento del numero di donatori: 40 le cornee bancate, 2 donazioni di organi e tessuti ed una sola opposizione. All’interno dell’Azienda sono inoltre presenti percorsi donativi da donatore vivente per la raccolta di sangue cordonale, membrana amniotica ed epifisi femorale, gestiti direttamente dalle unità operative rispettivamente di Ostetricia e di Ortopedia. Nell’ultimo triennio (2020, 2021, 2022) sono state rispettivamente 15, 37 e 22 le donazioni di sangue cordonale; 15, 10 e 8 quelle di membrana amniotica; 13,14 e 25 (di cui una risultata inidonea post prelievo) di epifisi femorale.