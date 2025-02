"Aumenti ingiusti in un periodo duro"

"Lo trovo davvero un aumento ingiusto. Specialmente per la gente comune che deve usufruire dei mezzi pubblici tutti i giorni". Le parole cariche di amarezza del cittadino Paolo Sanna riassumono la sensazione di tanti cittadini di fronte all’aumento del prezzo dell’autobus, che colpirà la città di Imola a partire dal 1° marzo. Un cambiamento che, per il momento, non convince nessuno e carica la gente di forti malumori. "Non lo reputo necessario e va a incidere su ulteriori difficoltà che sono già presenti nella vita quotidiana. Questo, se posso dirlo mi dispiace molto" conclude il cittadino preoccupato.