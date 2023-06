"Aumentiamo i controlli" Il comandante Brighi: "Più videosorveglianza anche nel circondario"

Un avviso pubblico a luglio per creare un albo degli assistenti civici e uno studio di fattibilità per estendere, entro fine anno, i sistemi di videosorveglianza e targa system anche al resto del circondario. Sono due le novità annunciate ieri dal comandante della Polizia locale, Daniele Brighi, finito sulla graticola nelle ultime settimane dopo le contestazioni dei sindacati.

Finita l’emergenza maltempo ("La risposta degli agenti rispetto all’esigenza di garantire i servizi sul territorio è stata straordinaria e a tutti ho portato i ringraziamenti per l’impegno profuso"), le attività del Corpo unico del Circondario (non aderisce solo Castel San Pietro) si stanno concentrando sulla prevenzione in materia di incidentalità stradale e sulla sicurezza urbana.

"Stiamo continuando a investire sulla crescita professionale degli operatori – rivendica Brighi in risposta alle obiezioni di Cgil, Cisl, Uil e Csa –. Dopo le novanta ore di formazione del 2022, tutta organizzata internamente grazie all’aiuto dei nostri ufficiali, stiamo organizzando un percorso formativo strutturato con la Scuola di polizia regionale che coinvolgerà i dipendenti locali dal prossimo autunno fino a tutto il 2024 per migliorare la loro specializzazione".

"Dopo l’approvazione del bilancio – prosegue il dirigente – stiamo facendo gli ordini per potenziare il vestiario degli agenti. Su questo voglio rassicurare tutti, dopo le dichiarazioni delle organizzazioni sindacali, che non esiste alcun problema".

Sotto la lente ci sono i nuovi presidi territoriali (Imola-Dozza, Medicina, Vallata e Mordano-Castel Guelfo), istituiti a febbraio per "migliorare la nostra presenza sul territorio come polizia di comunità. Siamo ancora in una fase sperimentale – ricorda il comandante –. Continueremo ad investire per migliorare, anche proponendo alle organizzazioni sindacali un’indennità più alta per i responsabili di presidio. Si tratta di un ruolo strategico e delicato per il quale occorrono sensibilità non indifferenti per intercettare le aspettative delle amministrazioni comunali, le necessità del territorio e le tipologie di servizio da organizzare".

Poi il tema del rapporto con i cittadini. "Dopo l’istituzione del numero verde (attivo dalle 7 di mattina alle 1 di notte) e dell’agenda online per gli appuntamenti, a luglio usciremo con un avviso rivolto a tutti i residenti per creare un albo degli assistenti civici del territorio che verranno appositamente formati e che potranno svolgere mansioni ausiliari importanti", annuncia Brighi. Che sul tema sicurezza promette l’arrivo di "nuove telecamere sulla città" e la realizzazione, entro fine anno, di uno "studio di fattibilità per l’implementazione del sistema di videosorveglianza e di targa system su tutto il territorio dei comuni del circondario che gestiscono insieme la Polizia locale".