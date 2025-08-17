Aumento tariffe nei musei: "Colpo al centro storico"

L’imminente aumento delle tariffe d’accesso, e di alcune attività, nei musei civici di Imola non è andata già al consigliere di Fratelli d’Italia Simone Carapia. "Un’altra stilettata al cuore del centro storico e dell’offerta museale – ha scritto in una nota l’esponente di opposizione tra i banchi del consiglio di Piazza Matteotti –. Non si può definire un ritocco l’aumento tariffario del 20%. Una decisione scellerata quella di volere fare cassa anche con la cultura che dovrebbe essere accessibile a tutti". La notizia dell’aggiornamento del listino che riguarda il museo di San Domenico e Palazzo Tozzoni (la Rocca riaprirà all’inizio del 2027 dopo il corposo intervento di riqualificazione in corso, ndr), a partire da gennaio 2026, è diventata di dominio pubblico qualche giorno fa dopo l’approvazione della giunta guidata dal sindaco Marco Panieri.

Il biglietto intero passerà da 4 a 5 euro mentre il ridotto salirà da 3 a 4 euro. I ticket cumulativi per più musei vedranno aumenti più marcati: quello per due musei lieviterà da 6 a 8 euro, per tre da 8 a 10 euro. Adeguamenti, dal prossimo settembre, anche sul fronte dei servizi didattici e museali. Laboratori per gruppi scolastici a 80 euro, visite didattiche a 60, laboratori ‘Giocamuseo’ a 8 euro per partecipante, ‘Buon compleanno al Museo’ a 110 euro fino a 17 partecipanti con maggiorazione a 150 per numeri superiori. Ma anche ‘Estate al Museo!’ a 80 euro a persona e ‘Una Notte al Museo’ a 20 euro cadauno. Per i gruppi extrascolastici: visite guidate a un museo a quota 70 euro mentre per due poli ne serviranno 120, con 20 euro da aggiungere nel caso di guida in lingua straniera. Il ‘Grand Tour di Imola’ prevede un costo di 12euro a partecipante.

La giunta imolese ha approvato pure l’aggiornamento del prezzario delle pubblicazioni e dei materiali venduti nei bookshop, con nuovi titoli e revisione delle edizioni più datate. "Sono lontani i tempi in cui la sinistra difendeva il mondo culturale, che non può essere considerato uno strumento per fare cassa spremendo cittadini e turisti – ha aggiunto Carapia –. Chi governa Imola vuole incassare e spremere limoni anche su questo versante, nonostante corposi avanzi di amministrazione modello tesoretto e gran parte delle risorse arrivate con il Pnrr".