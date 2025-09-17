Auser, ecco la nuova sede: "Ancora più vicini al territorio. Rete di solidarietà inclusiva"

È stata inaugurata nei giorni scorsi la nuova sede dell’Auser di Castel del Rio al civico numero 65 di piazza della Repubblica. Uno spazio che diventerà centro di incontro, solidarietà e sostegno per le persone più fragili rafforzando il legame con tutta la cittadinanza. Il locale che ospita la sezione alidosiana di Auser è stato generosamente concesso in comodato d’uso gratuito da Jader Ronchini. Un gesto che conferma la vicinanza, il sostegno e la sensibilità della comunità del paese dell’alta vallata del Santerno all’indirizzo delle tematiche sociali.

La referente della sede di Castel del Rio è Mara Poli che, già dalle sue prime parole durante il taglio del nastro, ha evidenziato gli intenti del sodalizio: "Grazie alla collaborazione con le realtà del territorio, Auser potrà dare risposte sempre più concrete ai bisogni che emergono quotidianamente contrastando la solitudine e promuovendo la partecipazione attiva – sottolinea –. Con questa importante novità si apre una nuova fase dell’impegno di Auser per continuare a costruire, insieme ai cittadini e alle istituzioni, una rete di solidarietà sempre più forte, inclusiva e vicina a chi ha più bisogno".

Durante la cerimonia, la presidente di Auser Imola, Gigliola Poli, ha ringraziato i volontari e le volontarie che con dedizione rendono possibili le attività dell’associazione in tutto il circondario: "Anche nei comuni più piccoli come quello di Castel del Rio – precisa –. Un patrimonio umano inestimabile e una risorsa preziosa per sviluppare le tante attività che Auser alimenta ogni giorno per rispondere in modo tempestivo alle crescenti richieste in arrivo dalla collettività. In particolar modo qui in collina dove la necessità di collegamento con i tanti servizi medici, diagnostici e sanitari disponibili in città sono all’ordine del giorno".

All’inaugurazione hanno partecipato, tra gli altri, il presidente del Nuovo Circondario Imolese e sindaco di Imola Marco Panieri insieme ai colleghi Alberto Baldazzi, primo cittadino di Castel del Rio e Gabriele Meluzzi, sindaco di Fontanelice. Presenti anche il vicesindaco casalese Marino Angioli, il parroco di Castel del Rio don Francesco Gaetta e Magda Babini, presidente di Auser Emilia-Romagna. In quota Ausl Imola, invece, la partecipazione del direttore socio-sanitario Luigi Mazza. "Presenze che confermano il valore di questo nuovo presidio come punto di riferimento per la comunità – conclude la presidente Poli –. Testimonianze che rimarcano la capacità di Auser di fare rete con le altre realtà impegnate nel comparto sul nostro territorio circondariale".

Mattia Grandi