Ausl a corto di infermieri. Salutano trenta ogni anno. E ormai ne mancano 165

La mancanza di infermieri si conferma una delle principali criticità dell’Ausl, che ha approvato nei giorni scorsi il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2025-2027. Nel documento, l’Azienda parla di una "carenza strutturale nel mercato del lavoro del personale infermieristico" ed evidenzia le sue "ripercussioni sulle politiche assunzionali", sottolineando però come il calo di questa figura professionale sia un "fenomeno esogeno e indipendente dalle politiche di reclutamento" dei vertici della sanità imolese.

Dal punto di vista numerico, la situazione preoccupa. Dagli 847 infermieri di maggio 2023 si è scesi in due anni a quota 785 (l’ultima rilevazione è appunto dello scorso maggio), con un calo costante ogni dodici mesi. La pianta organica ne prevedrebbe, in teoria, 950. In pratica, ne mancano dunque 165.

La situazione dei medici, che all’Ausl sono oggi 283, appare invece in miglioramento. Dopo anni di crisi, "il trend di tale figura professionale si caratterizza per un livello pari ai primi mesi del 2023", segno che il mercato del lavoro medico sta tornando a offrire disponibilità. Ne servirebbero comunque una dozzina in più.

Nel complesso, ogni anno l’Azienda sanitaria registra circa 200 cessazioni di personale a tempo indeterminato. Nel 2024 erano state 182 e avevano contributo a un calo del personale dipendente sceso dalle 1.890 unità di gennaio alle 1.863 di dicembre. Nei primi sei mesi del 2025, dimissioni e pensionamenti hanno invece già raggiunto quota 118, a fronte di un personale dipendente risalito complessivamente a quota 1.870 unità. A risentire di più delle cessazioni sono i reparti sanitari e tecnico-specialistici, per i quali il ricambio richiede tempi lunghi di addestramento.

Nonostante le difficoltà di reclutamento, il piano dell’Ausl prevede un potenziamento proprio sul fronte infermieristico. Entro il 2025 saranno assunti due infermieri di famiglia e di comunità, ai quali si aggiungeranno cinque nel 2026 e tre nel 2027, figure destinate alle nuove équipe multiprofessionali territoriali. Per l’ospedale di comunità sono previsti 15 posti letto in più con "l’acquisizione di sette infermieri e dieci Oss". Nella Medicina d’urgenza verranno introdotti "sei infermieri per l’area a maggiore intensità assistenziale".

L’Azienda rivendica anche il lavoro fatto sul fronte delle stabilizzazioni: "L’incidenza del personale a tempo determinato sul totale aziendale è del 2%, entro livelli estremamente contenuti". Sul fronte delle progressioni verticali, è stato bandito un concorso interno per 16 posizioni, destinato a valorizzare professionalità già presenti.

Per il 2025 il fabbisogno complessivo è di 1.862 unità di personale, per un costo che supera i 100,9 milioni di euro. La dotazione organica complessiva dell’Azienda, ovvero la pianta teorica, è fissata invece in 2.129 dipendenti, di cui 950 infermieri, 295 medici e 290 operatori socio-sanitari.

La sostenibilità economica resta il filo conduttore della programmazione. L’Azienda, che secondo l’ultimo bilancio di previsione conta di chiudere il 2025 con un risultato d’esercizio negativo pari a 37,6 milioni di euro, dichiara di impegnarsi "a mirare al contenimento delle spese del personale dipendente ed atipico, tenendo conto del numero delle cessazioni nel corso di ciascun anno; ad utilizzare le risorse acquisite tanto per fronteggiare il turnover quanto per stabilizzare progressivamente rapporti precari". Nel 2025 il costo delle prestazioni aggiuntive è stimato in 548mila euro, di cui 170mila per attività di infermieri e tecnici sanitari e circa 122mila destinati alla riduzione delle liste d’attesa.