Ausl a corto di infermieri. I sindacati alzano la voce: "Rischio reparti deserti"

La carenza di infermieri in ospedale, messa nero su bianco anche dall’Ausl nell’ultimo piano triennale del fabbisogno di personale da poco approvato dai vertici dell’Azienda sanitaria imolese, preoccupa i sindacati. "Ci giungono ogni giorno segnalazioni di turnistiche insostenibili e salti riposo – sottolinea Giuliano Troncossi (Fp Cgil) – alle quali aggiungiamo anche l’impossibilità di avere ferie regolari per mancanza di personale". I numeri parlano chiaro: dagli 847 infermieri di maggio 2023 si è scesi in due anni a quota 785 (l’ultima rilevazione è appunto dello scorso maggio), con un calo costante ogni dodici mesi. La pianta organica ne prevedrebbe, in teoria, 950. In pratica, ne mancano dunque 165. "Nei concorsi per assunzione non si registrano più i numeri di partecipanti straordinari di un tempo – ricorda Troncossi –, complice la mancanza di attrattività per una professione oramai in sofferenza".

Secondo Giuseppe Rago (Uil Fpl), il piano triennale del fabbisogno di personale dell’Ausl conferma "quanto da tempo denunciamo. La coperta – ribadisce Rago – non è più corta ma cortissima tra turni assurdi, stressanti, senza il minimo margine per la rigenerazione psicofisica dei lavoratori. Se la situazione non cambierà, il sindacato dovrà forzatamente fare segnalazioni formali all’ispettorato del lavoro e ai Nas". Alla luce di quanto sopra, Fp Cgil e Uil Fpl chiedono che "venga attivato urgentemente un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali" per discutere delle "politiche di assunzione e determinare una linea di azione immediata ed efficace per contrastare una deriva che rischia di lasciare deserti i reparti ospedalieri determinando così l’impossibilità alla cura per i cittadini".

Sulla vicenda interviene anche Stefano Franceschelli (Cisl Fp), per il quale il nuovo Piano dei fabbisogni dell’Ausl Imola presenta una "contraddizione evidente e strutturale, non nuova ma una costante dagli anni del Covid in poi: da una parte – è il ragionamento del sindacalista – si punta a contenere i costi del personale, dall’altra si programmano nuovi servizi territoriali e ospedalieri". Ma con 165 infermieri in meno rispetto alla dotazione teorica e un’emorragia di personale ormai generalizzata che riguarda professioni sanitarie, operatori socio-sanitari e profili amministrativi, il rischio secondo Franceschelli è che si creino "strutture senza gambe: presenti solo sulla carta".

Per questo motivo la Cisl Fp chiede "maggiore valorizzazione per lo sforzo aggiuntivo compiuto dal personale per far fronte alle carenze", un piano di welfare aziendale con le organizzazioni sindacali ("Come maggior servizio per i dipendenti e forma di attrattività verso l’esterno") e una migliore pianificazione del fabbisogno in sinergia con le aziende vicine, almeno a livello metropolitano. "Alla luce della situazione di carenza di professionisti attuale non è più possibile continuare a bandire concorsi in forma unificata, ma con graduatorie per un solo posto per ciascuna azienda, mantenendo poi le attuali rigidità su mobilità fra aziende e interscambio tra professionisti – avverte Franceschelli –. Con queste rigidità del sistema, la macchina mostra la corda proprio quando avrebbe bisogno di essere più flessibile e coordinata che mai".