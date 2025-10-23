Ausl a corto di infermieri. Fials: "Soluzione condivisa"

"La carenza di personale infermieristico è una criticità strutturale: riconoscerne il valore significa tutelare la sanità pubblica". Così il sindacato autonomo Fials in riferimento alle recenti dichiarazioni della direttrice generale dell’Ausl, Agostina Aimola. Illustrando in commissione consiliare i numeri dell’organico dell’Azienda sanitaria, la dg ha ammesso: "Sulle risorse infermieristiche il problema c’è, non ci siamo mai nascosti. Soprattutto perché non si trovano". Ma, detto questo, oggi la situazione complessiva del personale dell’Azienda, che comprende anche medici, operatori socio-sanitari e altri professionisti, è "stabile, se non in piccolo incremento", ha proseguito Aimola.

Rassicurazioni che evidentemente non bastano alla Fials.

"Pur apprezzando lo sforzo di trasparenza nel rappresentare le criticità attuali, riteniamo riduttivo considerare la carenza di personale un problema circoscritto principalmente alla parte infermieristica – protestano dal sindacato –. Tale affermazione rischia di minimizzare un elemento essenziale e strategico del sistema sanitario, proprio nel momento in cui l’assistenza ai cittadini richiede competenze, presenza e continuità operativa. Gli infermieri non sono ‘una parte’ del problema, ma la chiave per la sua soluzione. Senza infermieri, non si cura, non si assiste, non si accoglie".

Per queste ragioni, la Fials propone l’apertura di un tavolo tecnico permanente con la direzione aziendale e le rappresentanze sindacali, finalizzato a individuare "soluzioni condivise" per il "potenziamento degli organici infermieristici e delle figure di supporto", la "programmazione stabile del fabbisogno di personale" e la "valorizzazione professionale ed economica del lavoro infermieristico".

Il tema scalda anche la politica. Secondo Marta Evangelisti e Simone Carapia, rispettivamente capogruppo di FdI in Regione e al Circondario, sul tema degli organici "vige un qualunquismo che pretende di nascondere la realtà. La carenza del personale sanitario – protestano i due esponenti di opposizione – è una criticità grave e multifattoriale che compromette la qualità dei servizi, la sicurezza dei pazienti, e la sostenibilità del sistema sanitario territoriale con conseguenze gravissime come ritardi nelle cure, aumento del rischio di errori medici, burnout degli operatori. Chi dirige l’Ausl cerca di minimizzare una situazione che non è tranquilla e normale con l’obiettivo di ridurre la percezione di gravità dei vari problemi che affliggono la nostra sanità".